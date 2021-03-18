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Задержанный признался в убийстве 7-летней Маши Борисовой

18 марта 2021, 08:46
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62-летний житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. сделал признание. Он останется под стражей.

Маша Борисова
Маша Борисова исчезла 7 марта. Позже ее нашли убитой / Фото Нацполиции

Задержанный по делу об убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области признался в том, что убил девочку.

Об этом 18 марта сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook. По его словам, ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", – написал он.

Фото Facebook Ігор Клименко

Подозреваемый останется под стражей. На данный момент полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.

Клименко добавил, что кто-то пытается повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.

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Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее писал Главред:

  • Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила исчезновение ребенка только вечером. Сначала девочку искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
  • Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • В совершении преступления подозревали жителей села и лиц из круга ее семьи.
  • Отец Маши Борисовой опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
  • После похорон Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.
  • 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой.
  • В полиции опубликовали фото задержанного. Подозреваемый трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
  • В день похорон к нему пришли правоохранители, чтобы снова опросить. Но застали его с порезанными венами. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую.
  • Подозреваемому в убийстве 7-летней жительницы Херсона Марии Борисовой грозит пожизненное заключение.

новости Херсона полиция Маша Борисова
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