Задержанный признался в убийстве 7-летней Маши Борисовой

Маша Борисова исчезла 7 марта. Позже ее нашли убитой / Фото Нацполиции

Задержанный по делу об убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области признался в том, что убил девочку.

Об этом 18 марта сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook. По его словам, ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", – написал он.

Фото Facebook Ігор Клименко

Подозреваемый останется под стражей. На данный момент полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.

Клименко добавил, что кто-то пытается повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.

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