Был другом отца: в полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой

62-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он жил неподалеку отца убитой семилетней девочки.
В полиции рассказали подробности расследования убийства 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области. Подозреваемый в совершении преступления ранее привлекался к уголовной ответственности.
Как сообщили на брифинге ГУ НПУ региона в понедельник, 15 марта, 62-летний мужчина освободился из мест лишения свободы в 2005 году.
Подозреваемый жил одиноко неподалеку места жительства отца убитой и был его другом. При этом он входил в близкий круг общения с девочкой.
Правоохранители подчеркнули, что была проведена экспертиза ДНК шести человек, поэтому мужчину задержали не без оснований.
Также в полиции опубликовали фото задержанного.
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Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее писал Главред:
- Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила исчезновение ребенка только вечером.
- Сначала девочку искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
- Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
- Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
- По сведениям правоохранителей, в совершении преступления подозревают жителей села и лиц из круга ее семьи.
- Отец Маши Борисовой опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
- После похорон Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.
- 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой. Имя возможного убийцы полиция не назвала.
Автор: Анна Багрий