УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Был другом отца: в полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой

15 марта 2021, 12:02
Прослушать новость
Остановить

62-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он жил неподалеку отца убитой семилетней девочки.

Маша Борисова
Маша Борисова исчезла 7 марта / Фото Facebook

В полиции рассказали подробности расследования убийства 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области. Подозреваемый в совершении преступления ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщили на брифинге ГУ НПУ региона в понедельник, 15 марта, 62-летний мужчина освободился из мест лишения свободы в 2005 году.

Подозреваемый жил одиноко неподалеку места жительства отца убитой и был его другом. При этом он входил в близкий круг общения с девочкой.

Правоохранители подчеркнули, что была проведена экспертиза ДНК шести человек, поэтому мужчину задержали не без оснований.

Также в полиции опубликовали фото задержанного.

Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой / скриншот

Читайте такжеСМИ раскопали новые факты о семье убитой девочки на Херсонщине

Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее писал Главред:

  • Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила исчезновение ребенка только вечером.
  • Сначала девочку искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
  • Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • По сведениям правоохранителей, в совершении преступления подозревают жителей села и лиц из круга ее семьи.
  • Отец Маши Борисовой опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
  • После похорон Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.
  • 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой. Имя возможного убийцы полиция не назвала.

новости Херсона Полиция Львова Маша Борисова
Сейчас вы просматриваете новость «Был другом отца: в полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанинПосле похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской областиЗадержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине

Последние новости

13:31
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения
13:23
Рисовая вода поможет отрастить шевелюру: как правильно ее приготовить Видео
13:10
Новая игра в культовой серии Крэш Бандикут получила дату релиза для ПК Видео
13:04
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
13:02
Разумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашения Видео
Реклама
13:02
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине Видео
12:50
Названы области-претенденты на переход в красную зону карантина Видео
12:48
Киев снова засыпет снегом: синоптик дал детальный прогноз на неделю Видео
12:28
В украинских магазинах выросли цены на консоли PlayStation 4
12:19
У Путина заявили, что "потеряли" Навального
12:10
СМИ узнали дикие подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой Видео
12:07
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
12:02
Был другом отца: в полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой Видео
11:40
В моду вернулись восхитительные джинсовые юбки в стиле 90-х Фото Видео
11:30
Назван новичок в оранжевой зоне карантина в Украине Видео
11:09
ЕС присматривается к российской вакцине от коронавируса - Reuters Видео
10:51
Эксперт спрогнозировал, что США потребуют от Украины взамен на "плюшки"
10:28
Bellingcat перенес сенсацию: Гордон назвал новую дату "бабаха" в Украине Видео
10:14
Для чего начали "копать" мутную историю Харьковских соглашений мнение
10:03
Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве, есть жертвы
Реклама
10:00
Красное вино и похудение: друзья или враги Видео
09:56
Российские оккупанты выступили с заявлением по поводу аннексии Крыма Видео
09:56
Grammy-2021: названы победители легендарной музыкальной премии Фото Видео
09:29
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
08:57
Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине сидел за изнасилование Видео
08:47
Великий пост 2021: чего нельзя делать – главные ошибки в пост Видео
08:43
Почему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины мнение
08:22
Когда Киев возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине поставили жирную точку Видео
08:18
В оккупированном Крыму назвали виновных в водной блокаде полуострова Видео
07:51
Резников оценил шансы на реанимацию Будапештского меморандума Видео
07:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
07:33
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость Видео
07:14
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
07:09
Генерал рассказал об амбициозной военной операции ВСУ во время аннексии Крыма Видео
06:49
Цена помощи: как США "впишутся" за Украину и что потребуют взамен мнение
06:39
The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому Видео
06:32
Как часто можно красить волосы и почему Видео
06:06
Снег, морозы и гололедица: какие погодные сюрпризы готовит новая неделя Видео
05:28
Pfizer вместо CoviShield: Ляшко ответил на неожиданный вопрос о вакцинах Видео
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
Реклама
04:25
8-летняя киевская модель возмутила Сеть романом с 13-летним блогером Видео
03:50
Эксперт назвал условие окончания войны на Донбассе Видео
03:19
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
02:51
Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации Видео
02:43
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
02:16
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
00:54
Сколько шампанского можно выпить безвредно для тела - ответ эксперта Видео
00:37
Синоптик составил детальный прогноз погоды на апрель Видео
00:15
Партия Меркель проиграла выборы в ключевых регионах Видео
14 марта, воскресенье
23:36
Врач назвала опасное свойство арахиса для организма Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять