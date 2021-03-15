Был другом отца: в полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой

Маша Борисова исчезла 7 марта / Фото Facebook

В полиции рассказали подробности расследования убийства 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области. Подозреваемый в совершении преступления ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщили на брифинге ГУ НПУ региона в понедельник, 15 марта, 62-летний мужчина освободился из мест лишения свободы в 2005 году.

Подозреваемый жил одиноко неподалеку места жительства отца убитой и был его другом. При этом он входил в близкий круг общения с девочкой.

Правоохранители подчеркнули, что была проведена экспертиза ДНК шести человек, поэтому мужчину задержали не без оснований.

Также в полиции опубликовали фото задержанного.

Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой / скриншот

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Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее писал Главред: