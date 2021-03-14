В полиции раскрыли детали о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой

Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой хотел совершить самоубийство.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины, которого задержали 14 марта, хотел совершить самоубийство.
Как написал Клименко в Facebook, в кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села – следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.
"И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами", – сказано в сообщении.
Клименко отметил, что правоохранители спасли жизнь подозреваемого для того, чтобы он "ответил за свои поступки".
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"Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушение и следы изнасилования. Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому заброшенную недострой проверяли не раз", – подчеркнул председатель Нацполиции.
Убийство Маши Борисовой - о чем ранее сообщал Главред:
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- Пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.
- По сведениям правоохранителей, в совершении преступления подозревают жителей села и лиц из круга ее семьи.