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В полиции раскрыли детали о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой

14 марта 2021, 21:26
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Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой хотел совершить самоубийство.

Полиция
Подробности убийства Маши Борисовой / УНИАН

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины, которого задержали 14 марта, хотел совершить самоубийство.

Как написал Клименко в Facebook, в кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села – следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

"И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами", – сказано в сообщении.

Клименко отметил, что правоохранители спасли жизнь подозреваемого для того, чтобы он "ответил за свои поступки".

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"Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушение и следы изнасилования. Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому заброшенную недострой проверяли не раз", – подчеркнул председатель Нацполиции.

Убийство Маши Борисовой - о чем ранее сообщал Главред:

новости Харькова полиция Игорь Клименко Маша Борисова
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