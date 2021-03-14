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Убийство Маши Борисовой: активист раскрыл подробности о круге подозреваемых

14 марта 2021, 14:43
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Среди жителей села Счастливое царит настроение "Линча". Все ждут результатов экспертизы ДНК.

Маша Борисова
Маша Борисова / Фото Facebook

Правоохранители продолжают расследовать жестокое убийство 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое в Херсонской области. Круг подозреваемых расширили. Кроме членов семьи, в него вошли и некоторые другие жители села. О личностях последних полиция пока не сообщает.

Как сообщил в Facebook активист Назар Приходько, все подозреваемые находятся на свободе. Правда, у тех, кого так или иначе считают причастными к этому преступлению, отобрали образцы ДНК. Результаты должны быть обнародованы в среду, 17 марта. Тогда и будут основания объявить подозрение и брать под стражу.

По словам Приходько, основных подозреваемых трое:

  • отец Марии, с которым мать развелась и который, по словам некоторых односельчан, употребляет наркотики;
  • крестный девочки, с которым мать продолжала общение. Впрочем о каких-то более глубоких отношениях пока не сообщается;
  • хозяин сарая, в котором в мешке он сам нашел тело, хотя до этого сарай трижды обыскивали.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность и самой матери.

"Ведь она может быть в курсе и покрывать виновного/виновных. К тому же, в селе называют ее неблагонадежной из-за злоупотребления алкоголем", - написал Приходько.

Активист отметил, что сейчас в селе детей вообще не выпускают на улицу. Родители буквально за руку водят их в школу/садик и обратно. Некоторые даже встречает с работы жен, если те работают до поздней ночи.

Тем временем полиция вновь запустила служебных собак. Животные могут заметить дополнительные следы. Кроме того, буквально на каждой улице дежурит полицейский патруль.

"Все ждут 17 марта. Среди жителей царит настроение "Линча". Оно и неудивительно: кто-то, кого в маленьком селе знали много лет, оказался существом с нутром монстра", – подчеркнул Приходько.

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Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – главные новости:

  • Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила пропажу ребенка только вечером.
  • Сначала ребенка искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
  • Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • По сведениям правоохранителей, в совершении преступления подозревают жителей села и лиц из круга ее семьи.

новости Херсона полиция Маша Борисова
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