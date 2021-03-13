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В полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на Херсонщине

13 марта 2021, 13:04
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Правоохранители отрабатывают местное население, въезды и выезды из села перекрыты.

Тело с убитым ребенком обнаружили в сарае / hr.npu.gov.ua

В Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области рассказали о ходе расследования гибели 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области.

Как рассказал Сегодня начальник полиции Херсонской области полковник Александр Прокудин, в деле фигурируют несколько подозреваемых.

По е словам, есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села.

"Задержанных на данный момент нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы", - сообщил Прокудин.

В свою очередь спикер полиции региона Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут предоставить свои выводы не позже среды, 17 марта.

Затем, по ее словам, будут основания уже предъявить подозрения тому, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, оставленным на теле убитой.

Как уточняет ТСН, правоохранители отрабатывают местное население, проводят следственные действия. Въезды и выезды из села патрулируют полицейские. Не исключается, что мешок с телом подбросили и его не могли привезти издалека.

В полиции говорят, что эксперты подтвердили причину смерти ребенка – механическая асфиксия, а также изнасилование.

Ранее стали известны результаты вскрытия тела Маши Борисовой. Вскрытие показало, что к моменту начала масштабной операции по ее поиску, девочка уже была мертвой.

Убийство Маши Борисовой в Херсонской области:

  • 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
  • Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
  • 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.
новости Херсона Маша Борисова
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