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Убийство девочки на Херсонщине: появились результаты вскрытия

12 марта 2021, 23:57
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По информации следователей, к моменту начала поисков, семилетняя девочка уже была мертва. Сама семья считается неблагополучной и стоит на учете.

Школьница
Подробности убийства Маши Борисовой / Скриншот из видео

Семилетняя Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области, которая исчезла 7 марта, была убита в тот же день, сообщает местное издание Новый день со ссылкой на данные судмедэкспертов и полиции области.

Вскрытие показало, что к моменту начала масштабной операции по ее поиску, девочка уже была мертвой. Так же, как пишет издание, подтвердились подозрения о том, что ее изнасиловали.

Теперь следователям предстоит установить, где в течение четырех дней находилось тело и кто перенес его в недостроенный сарай неподалеку от ее дома.

Полиция не раскрывает дополнительных деталей, чтобы не навредить следствию.

Впрочем, из неофициальных источников, пишет издание, поступили сведения, что правоохранители допрашивают людей из круга общения семьи убитой девочки. Сама семья считается неблагополучной и пребывает на специальном учете.

Убийство Маши Борисовой - о чем ранее сообщал Главред:

  • 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
  • Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
  • 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.

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