Убийство девочки на Херсонщине: появились результаты вскрытия

Подробности убийства Маши Борисовой / Скриншот из видео

Семилетняя Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области, которая исчезла 7 марта, была убита в тот же день, сообщает местное издание Новый день со ссылкой на данные судмедэкспертов и полиции области.

Вскрытие показало, что к моменту начала масштабной операции по ее поиску, девочка уже была мертвой. Так же, как пишет издание, подтвердились подозрения о том, что ее изнасиловали.

Теперь следователям предстоит установить, где в течение четырех дней находилось тело и кто перенес его в недостроенный сарай неподалеку от ее дома.

Полиция не раскрывает дополнительных деталей, чтобы не навредить следствию.

Впрочем, из неофициальных источников, пишет издание, поступили сведения, что правоохранители допрашивают людей из круга общения семьи убитой девочки. Сама семья считается неблагополучной и пребывает на специальном учете.

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