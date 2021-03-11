Появились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине

В полиции показали фото, где нашли тело пропавшей школьницы Маши Борисовой.
В Херсонской области на теле семилетней девочки Марии Борисовой, которую нашли мертвой, обнаружили следы насильственной смерти.
Замначальника управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий рассказал, что предварительно, смерть наступила от механической асфиксии или удушения.
"Владелец домовладения Александр, где нашли погибшую, с другом обрезали виноград. Вдруг он увидел, что на сарае покосились двери. Думал, что кто-то зашел. Он открыл дверь и увидел мешок", - пишет Сегодня.
На место сразу прибыли правоохранители. В мешке оказалось тело семилетней Маши. Она была в той же одежде, в которой последний раз ушла из дома.
В полиции отметили, что на теле девочки обнаружены также телесные повреждения в области половых органов, поэтому возможно девочка стала жертвой изнасилования.
"Это место ранее осматривали, поскольку оно непосредственно рядом со зданием, где жила потерпевшая. Поэтому не исключаем что труп также могли подбросить", – сказали в полиции.
Как рассказали соседи погибшей Маши Борисовой, семья жила небогато, мать никогда детей не обижала. Маленькая Маша была очень доверчивым и милым ребенком.
В полиции уже есть несколько потенциальных подозреваемых, сейчас все версии прорабатывают. Преступнику грозит пожизненное заключение.
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Как ранее сообщал Главред:
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.