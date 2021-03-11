Появились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине

Пропавшую Машу Борисову нашли в Херсонской области / Нацполиция

В Херсонской области на теле семилетней девочки Марии Борисовой, которую нашли мертвой, обнаружили следы насильственной смерти.

Замначальника управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий рассказал, что предварительно, смерть наступила от механической асфиксии или удушения.

"Владелец домовладения Александр, где нашли погибшую, с другом обрезали виноград. Вдруг он увидел, что на сарае покосились двери. Думал, что кто-то зашел. Он открыл дверь и увидел мешок", - пишет Сегодня.

На место сразу прибыли правоохранители. В мешке оказалось тело семилетней Маши. Она была в той же одежде, в которой последний раз ушла из дома.

В полиции отметили, что на теле девочки обнаружены также телесные повреждения в области половых органов, поэтому возможно девочка стала жертвой изнасилования.

"Это место ранее осматривали, поскольку оно непосредственно рядом со зданием, где жила потерпевшая. Поэтому не исключаем что труп также могли подбросить", – сказали в полиции.

Как рассказали соседи погибшей Маши Борисовой, семья жила небогато, мать никогда детей не обижала. Маленькая Маша была очень доверчивым и милым ребенком.

В полиции уже есть несколько потенциальных подозреваемых, сейчас все версии прорабатывают. Преступнику грозит пожизненное заключение.

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