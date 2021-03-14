Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения

Мужчина утверждает, что его дочь не могла бежать к нему на остановку.
Отец 7-летней Маши Борисовой, которую нашли убитой в селе Счастливое Херсонской области, опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
Мужчина утверждал, что никогда на остановке не выходил, и дочка не знала, где он работал, сообщает 24 канал.
"Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил…", – заявил он.
Отец в течение двух лет жил отдельно и занимался сезонными работами, а в день исчезновения дочери был в Счастливом.
У девочки был 10-летний брат, детей мать воспитывала сама. Семья была на спецучете, есть информация, что женщина иногда употребляла алкоголь.
"Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни", – поделилась староста Счастливого Наталья Пархоменко.
Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – главные новости
- Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила пропажу ребенка только вечером.
- Сначала ребенка искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
- Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
- Борисова найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
- По сведениям правоохранителей, в совершении преступления подозревают жителей села и лиц из круга ее семьи.