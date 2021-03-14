Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения

Отец Маши Борисовой опроверг версию ее исчезновения / Нацполиция

Отец 7-летней Маши Борисовой, которую нашли убитой в селе Счастливое Херсонской области, опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.

Мужчина утверждал, что никогда на остановке не выходил, и дочка не знала, где он работал, сообщает 24 канал.

"Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил…", – заявил он.

Отец в течение двух лет жил отдельно и занимался сезонными работами, а в день исчезновения дочери был в Счастливом.

У девочки был 10-летний брат, детей мать воспитывала сама. Семья была на спецучете, есть информация, что женщина иногда употребляла алкоголь.

"Были маленькие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни", – поделилась староста Счастливого Наталья Пархоменко.

Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – главные новости