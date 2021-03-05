В Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку

32-летний мужчина совершил преступление на сексуальной почве в лифте многоэтажного дома, которые расположен в Днепровском районе города Киев.
В столице Украины задержали 32-летнего мужчину, который напал в лифте на десятилетнюю школьницу и совершил над ней развратные насильственные действия сексуального характера. Как сообщается на сайте киевской прокуратуры, инцидент произошел в среду, 3 марта, около 14:40, в многоэтажном доме в Днепровском районе.
"Подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой по ул. Радужной в Днепровском районе Киева, и проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, мужчина силой втолкнул малолетнюю в лифтовую кабину и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице", ‒ говорится в сообщении.
Злоумышленника оперативно задержали. Им оказался 32-летний киевлянин, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних), которая предусматривает до восьми лет тюрьмы.
Полиция подала в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Весной минувшего года в Днепре правоохранители заподозрили 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива в изнасиловании 12-летней воспитанницы.
- По данным прокуратуры, мужчина, применяя психологическое давление, заставлял девочку заниматься с ним сексом. При этом свои действия он записывал на видео, которое в дальнейшем продавал.