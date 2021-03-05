В Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку

В Киеве завхоз школы в лифте изнасиловал девочку / УНИАН

В столице Украины задержали 32-летнего мужчину, который напал в лифте на десятилетнюю школьницу и совершил над ней развратные насильственные действия сексуального характера. Как сообщается на сайте киевской прокуратуры, инцидент произошел в среду, 3 марта, около 14:40, в многоэтажном доме в Днепровском районе.

"Подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой по ул. Радужной в Днепровском районе Киева, и проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, мужчина силой втолкнул малолетнюю в лифтовую кабину и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице", ‒ говорится в сообщении.

Злоумышленника оперативно задержали. Им оказался 32-летний киевлянин, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних), которая предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Полиция подала в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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