Снимал издевательства на видео: в Днепре задержали 56-летнего педофила

В Днепре задержали педофила/ Sputnik Кыргызстан

Правоохранители заподозрили 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива в изнасиловании 12-летней воспитанницы. Свои действия мужчина снимал на видео.

По данным прокуратуры Днепропетровской области, мужчина, применяя психологическое давление, заставлял девочку заниматься с ним сексом. При это свои действия он записывал на видео, которое в дальнейшем продавал.

На данный момент этим делом занимается прокуратура совместно с киберполицией. 56-летнему педофилу сообщили о подозрении. Он задержан и сейчас находится под стражей. Продолжается досудебное расследование дела.

Как ранее сообщал Главред, в Ровенской области отчим изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, после чего девочка забеременела.