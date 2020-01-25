В Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима: жуткие подробности

Насилие над детьми / Pixabay

Жуткий инцидент произошел в Ровенской области. Отчим изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, после чего девочка забеременела.

По данным местного ресурса РадіоТрек, инцидент произошел в селе Стеблевка Здолбуновского района. Отмечается, что семиклассница София воспитывается в многодетной семье, в которой всего восемь детей от двух разных отцов.

Сообщается, что девочки учиться в интернате, учителя которого и заподозрили неладное. Девочка начла сильно поправлять и стала носить одежду больших размеров. При этом София ничего не рассказывала маме, а о случившемся написала в записке. Девочка утверждает, что отчим неоднократно ее насиловал.

По словам соседей, 36-летний мужчина с криминальным прошлым нигде не работал, часто пил и издевался над детьми. В свою очередь, насильник-педофил сознался в содеянном, но не смог объяснить мотивы своих действий.

Как ранее сообщал Главред, в Черниговской области 34-летний мужчина два года насиловал свою дочь.