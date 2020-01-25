  1. Главная
  3. Криминал

В Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима: жуткие подробности

25 января 2020, 15:24

Мужчина неоднократно насиловал свою падчерицу.

Насилие над детьми
Насилие над детьми / Pixabay

Жуткий инцидент произошел в Ровенской области. Отчим изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, после чего девочка забеременела.

По данным местного ресурса РадіоТрек, инцидент произошел в селе Стеблевка Здолбуновского района. Отмечается, что семиклассница София воспитывается в многодетной семье, в которой всего восемь детей от двух разных отцов.

Сообщается, что девочки учиться в интернате, учителя которого и заподозрили неладное. Девочка начла сильно поправлять и стала носить одежду больших размеров. При этом София ничего не рассказывала маме, а о случившемся написала в записке. Девочка утверждает, что отчим неоднократно ее насиловал.

По словам соседей, 36-летний мужчина с криминальным прошлым нигде не работал, часто пил и издевался над детьми. В свою очередь, насильник-педофил сознался в содеянном, но не смог объяснить мотивы своих действий.

Как ранее сообщал Главред, в Черниговской области 34-летний мужчина два года насиловал свою дочь.

видео насилие педофил Ровенская область новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:59
"Не буду общаться": Венедиктова посоветовала Порошенко не надоедать ей по телефону
15:50
В Крыму российские оккупанты провели масштабные маневры: видео Видео
15:30
"Сварщики сбежали в Польшу": опубликовано видео украинских БТР с трещинами Видео
15:24
В Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима: жуткие подробности Видео
14:59
"Культура оккупантов и убийц": на Житомирщине разгорелся скандал из-за "русского мира"
14:54
Теплое место Суркова займет Козак с прозвищем "ДНК", которому нагадали славу
14:39
"Путь в никуда": Гончарук и Бойко "сцепились" в прямом эфире Видео
14:03
Лещенко рассекретил, какую жирную должность просила Тимошенко у Зеленского
13:57
"Чирикают по-своему": Кравчук рассказал, когда придет время отправить в отставку Гончарука
13:49
"Запрещен ввоз": в Польше разгорелся скандал из-за книг
13:38
"Россия должна платить": в Польше потребовали от РФ репараций
13:30
КСУ частично отменил повышение пенсионного возраста: кому повезло
13:27
"Плод разлагаемой философии гедонизма": Фарион распекла Дробовича из-за Бандеры
13:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовная находка и "кладезь" проблем Видео
13:00
Режиссер раскрыл, какой план в голове Путина
13:00
Матовые ногти 2020: красивый маникюр матовый френч и нюдовый маникюр фото Фото
12:44
В Китае умер первый медик от нового коронавируса Видео
12:30
У Зеленского сегодня праздник: как поздравила жена
12:02
Путин проиграл войну за Беларусь мнение
12:00
Бавария - Шальке: где смотреть центральный матч тура Бундеслиги
11:53
"Грязный матершинник" Помпео влип в громкий скандал из-за Украины
11:51
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своих амбициях
11:34
У Путина отреагировали на "уход" Суркова
11:11
"Е*нулись, дебилы, мракобесие": Бородянскому устроили разнос в Сети из-за закона о дезинформации
11:06
Стало известно, как наказали иранца, сбившего Боинг МАУ Видео
11:00
Валенсия - Барселона: где смотреть центральный матч тура Ла Лиги
10:51
Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса
10:30
Стрижка каре 2020 – топ-9 классных и модных вариантов укладки каре фото Фото
10:22
Гороскоп на 25 января всех знаков Зодиака: криминальное болото и сокрушительный удар Видео
10:17
От сыра куска ждет здоровье беда: назван очень вредный сыр
10:13
В Днепре Ланос убил двух мужчин, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
10:05
Придите, инвестиции, большие и маленькие: почему Зеленский зря надрывался в Давосе мнение
09:44
"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото
09:21
"Нех*й было быковать": дипломаты США просят Россию снять железный занавес с Крыма
09:19
"Большая беда": Зеленский сказал, какой след оставит конфликт между Украиной и РФ
09:00
Маникюр 2020 новинки: красивый маникюр френч и ногти с животным принтом фото Фото
08:54
Мощное землетрясение в Турции: десятки и жертв и более тысячи пострадавших Фото
08:37
Укрзализныця в чужих руках грозит Украине максимальными проблемами мнение
08:34
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили" Видео
08:25
Коронавирус в Китае продолжает "косить" людей: новое число жертв
07:55
"Вовремя соскочил": от Путина свалил Сурков – будет медитировать
07:31
"Мозгами съехать запросто": обнародованы шокирующие детали убийства двух девушек в Киеве Видео
07:15
"Извращение": жена Морозюка сверкнула грудью и показала, как лизать
06:56
Переизбрание Трампа – приговор Украине мнение
06:16
День студента 2020 – поздравления и привітання з Днем студента круті
05:45
Любитель анальных утех Алексей Панин показал пенис, и сравнил себя с Богом
05:19
Доллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке
05:17
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
04:50
"В обход набсовета": Омелян сообщил подробности скандала с передачей Укрзализныци Германии
04:22
Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять