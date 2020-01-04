Два года насиловал: в Черниговской области отец-педофил издевался над дочерью

Педофилия / Sputnik Кыргызстан

В Черниговской области насиловал свою малолетнюю дочь. Так, 34-летнй мужчина совершал насильственные действия сексуального характера два года.

По данным ГУ Национальной полиции Черниговской области, к ним с соответствующим заявлением по делам детей Остерского горсовета. Они утверждали, что житель Козелецкого района неоднократно насильно заставлял заниматься сексом своей малолетнюю дочь.

Отмечается, что гинеколог осмотрел 14-летнюю пострадавшую и подтвердил факт сексуального насилия. Правоохранители задержали 34-летнего подозреваемого.

На данный момент открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 "Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет" Уголовного кодекса Украина. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Как ранее сообщал Главред, в Кривом Роге Днепропетровской области маленькая девочка стала жертвой сексуального насилия со стороны собственного дедушки.