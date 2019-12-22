Касался языком: в Кривом Роге пенсионер совращал пятилетнюю внучку

Педофилия / Sputnik Кыргызстан

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел жуткий случай с пятилетней девочкой. Малолетний ребенок стал жертвой сексуального насилия со стороны собственного дедушки.

По данным ресурса Первый городской, мужчина приехал в гости. Отмечается, что после семейного застолья, нетрезвого пенсионера положили спать в комнате внучки.

Отец ребенка утверждает, что услышал из комнаты дочки странные звуки, поэтому зашел и включил свет. По его словам, в этот момент пенсионер якобы касался языком половых органов своей пятилетней внучки. Подозреваемый в педофилии мужчина после скандала уехал в неизвестном направлении на своем авто.

Позже правоохранители задержали подозреваемого для выяснения всех обстоятельств.

Как ранее сообщал Главред, в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика, который пришел в гости вместе с родителями.