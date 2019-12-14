Под носом у родителей: в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика

Педофилу грозит от пяти до десяти лет за решеткой / Фото: en.eyeni.ru

В Украине – очередной случай жуткого изнасилования ребенка. В этот раз пострадавшим оказался шестилетний мальчик из Николаева, который вместе с родителями пришел в гости, как в результате оказалось, к семье педофила.

Инцидент произошел около 19:00 в четверг, 12 декабря, в Заводском районе Николаева, сообщает пресс-служба местной полиции. Пока родители мальчика отдыхали, 31-летний глава семейства, которое принимало гостей, воспользовался моментом и забрал ребенка из поля зрения взрослых, а потом изнасиловал малыша.

Пострадавший мальчик все рассказал родителям, и те вызвали полицию. Злоумышленник сбежал, но его вскоре нашли на работе - он работал охранником на стройке неподалеку.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 153 УК (Сексуальное насилие). В случае доказательства вины насильнику грозит от пяти до десяти лет за решеткой.

Напомним, ранее в столичном парке Партизанской Славы среди бела дня Муниципальная охрана задержала педофила, который заставлял маленьких детей смотреть на свои половые органы. Кроме того, в Киеве педофил напал на 9-летнюю девочку прямо в общественном транспорте.