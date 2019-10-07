Тащил девочку в квартиру: в Лисичанске задержали подозреваемого

Педофил / Sputnik Кыргызстан

Следователи направили в суд обвинение в отношении мужчины, который пытался затащить в свою квартиру 10-летнюю девочку. Инцидент произошел еще в августе текущего года.

По данным местного издания Час Пик, в полицию обратилась местная жительница с жалобой на соседа, который пытался похитить ее дочь. Ребенок отделался испугом.

Сразу было открыто уголовное производства по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины. Задержать подозреваемого сразу не удалось, он некоторое время скрывался от следствия.

На данный момент 28-летний мужчина задержан. Сообщается, что ранее он был судим. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в столичном парке Партизанской Славы среди бела дня Муниципальная охрана задержала педофила, который заставлял маленьких детей смотреть на свои половые органы.