В Киеве задержали педофила, который среди дня показывал свои половые органы детям

21 августа 2019, 19:41

Мужчина угрожал малышам "розочкой", заставляя смотреть на свое хозяйство.

В столичном парке задержали мужчину, который показывал свои половые органы детям / facebook.com/KyivOperativ

В столичном парке Партизанской Славы среди бела дня Муниципальная охрана задержала педофила, который заставлял маленьких детей смотреть на свои половые органы.

Мужчина грозил детям "розочкой" (разбитой бутылкой), демонстрируя свое "хозяйство", передает Киев Оперативный.

Извращенца задержали, и передали правоохранителям. К слову, задержанный всего месяц, как вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу.

В сети пользователи требовали расправы над мужчиной, рассказав, что подобные случаи распространены в столице.

"Надо было ему причендалье то отбить до приезда полиции, да сказать, что сам упал, бежать пытался, да писюном зацепился об ветки", "Отпустят, у нас каждый вечер приезжает полиция "такого" забирают, и через часа полтора он уже возвращается со словами: "а вот и я скучали?", "Этой розочкой по яйцам и в пруд купаться...", "А чего он на ногах стоит на целых? И фейс без панды?", - писали юзеры.

Ранее в Киеве поймали на горячем педофила.

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Киев педофил
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