Якобы бывший военный: в Киеве поймали на горячем педофила

Задержанный якобы является бывшим военным / скриншот

В столице поймали очередного педофила. Извращенец напал на 15-летнюю девочку. Инцидент произошел на ул. Здолбуновской 20 августа.

В группе Киев Оперативный в Facebook опубликовали видео, на кадрах которого видно, что предполагаемый извращенец лежит лицом в землю со связанными руками.

По словам авторов видео, мужчина приставал к 15-летней девочке. Сообщается, что есть все доказательства. Однако, педофил до сих пор на свободе, так как отец ребёнка (местный алкоголик) отказался писать заявление.

Во время разговора с задержанным активистам удалось выяснить, что он якобы является бывшим военнослужащим.

В Сети бурно отреагировали на инцидент:

"Если есть все доказательства, судить могут без заявление...!"

"На месте обрезание сделать и на камеру, вот было бы зрелище"

"Заявление не обязательно должно быть от родителей, статья не подпадает под частное обвинение".

Напомним, в Киеве педофил напал на 9-летнюю девочку прямо в общественном транспорте.

11 июля депутаты Верховной Рады в первом чтении и в целом приняли проект закона, которым предусмотрено введение химической кастрации педофилов.