Химическая кастрация: парламент одобрил ужесточение наказания для педофилов

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В четверг, 11 июля, депутаты Верховной Рады в первом чтении и в целом приняли проект закона, которым предусмотрено введение химической кастрации педофилов.

Нардепы одобрили законопроект №6449 — о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, которое не достигло половой зрелости.

Проект закона поддержали 247 народных избранников. Документом вносятся изменения, в частности, в Уголовный кодекс.

В УК вводится новая статья — 59-1 — принудительная химическая кастрация, пишет УНИАН.

Осуществление химической кастрации предусмотрено путем введения педофилу антиандрогенных препаратов — это препараты, которые состоят из веществ, уменьшающих либидо и сексуальную активность.

"…принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет", — отмечается в законопроекте.

Кроме того, Кабинету министров в двухмесячный срок со дня вступления в силу документа поручено обеспечить создание публичного реестра лиц, которых суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 152 (изнасилование), ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК, совершенных в отношении несовершеннолетних, и ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК.

Одобренный проект закона вступит в силу на следующий день после его опубликования.