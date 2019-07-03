Химической кастрации педофилов в Украине быть: Комитет благословил

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о педофилах / УНИАН

3 июля, в среду, Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам поддержать в целом законопроект №6607, который создает Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, и усиливает ответственность за эти преступления.

По информации, проект закона рассмотрели после того, как электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала необходимое количество голосов на сайте Верховной Рады, передает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно законопроекту, реестр будет "полузакрытым" и он призван не допустить в детские учреждения лиц с судимостью за сексуальное насилие над детьми.

Читайте такжеРазгул педофилии: в Запорожье 52-летний одержимый подонок изнасиловал 12-летнюю девочку"Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст. Право на получение информации из реестра будут иметь руководители детских учреждений", - сказано в законопроекте.

Следует отметить, что законопроект вводит химическую кастрацию, что подразумевает "введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени".

"Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренное для лиц, которые: 1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия", – пояснили в петиции на сайте Верховной рады.

В то же время, председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что правоохранители поддерживают законопроект "стопроцентно".

Напомним, 22 июня петиция за химическую кастрацию педофилов набрала более 25 тысяч голосов.