"Эпидемия насилия над детьми": петиция за химическую кастрацию педофилов набрала более 25 тысяч голосов

Изнасилование / ТСН

На сайте Верховной Рады электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала более 26 тысяч голосов (для рассмотрения нужно 25 тысяч).

В документе нардепов призывают рассмотреть законопроект №6607, в котором за сексуальное насилие над детьми предусмотрена химическая кастрация.

В петиции говорится, что для противодействия "эпидемии" сексуального насилия над детьми в Украине необходимо внесение изменений в законодательство.

"...Еще два года назад коллектив авторов, состоящий из адвокатов, представителей полиции и прокуратуры, врачей, народных депутатов и криминологов, разработал законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия... уже два года законопроект проходит доработку", — отмечается в документе.

В петиции подчеркивается, что коллектив авторов был вынужден три раза дорабатывать проект закона, чтобы найти золотую середину, и каждый новый вариант являлся компромиссом между правами детей и правами преступников.

Также в петиции были приведены новшества, которые прописаны в законопроекте: введение Единого реестра лиц, которые были осуждены за половые преступления в отношении детей; усиление ответственности за половые преступления против детей; химическая кастрация.

"Химическая кастрация уже применяется к лицам, совершившим половое насилие над детьми, в следующих странах: США, Великобритания, Германия, Польша, Чехия, Южная Корея, Аргентина, Россия, Казахстан", — говорится в петиции.

/ Скриншот с rada.gov.ua

Напомним, 19 июня в Ивановке Одесской области нашли мертвой пропавшую 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Тело ребенка находилось в яме, расположенной возле дома, в котором живет 22-летний Николай Тарасов, его подозревают в убийстве ребенка.

Парень признался в совершении преступления и подробно рассказал, как расправился с девочкой: душил, изрезал острым предметом, потом раздел, но якобы ничего не сделал, а после этого связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил ее в выгребную яму.

Позже стало известно, что в Запорожье в подъезде многоэтажки ранее судимый 52-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Также сообщалось, что в Запорожье мужчина насиловал свою 2-летнюю крестницу, снимал все на камеру телефона и распространял фото и видео в соцсетях в закрытых группах.