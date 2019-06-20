В Сети показали фото предполагаемого убийцы 11-летней Даши Лукьяненко

В Сети выложили фото предполагаемого убийцы Лукьяненко Дарьи / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. 19 июня правоохранители нашли полностью раздетое тело школьницы в выгребной яме на приусадебном участке одного из домов села, который находится недалеко от обычного ее маршрута из дома в танцевальный кружок.

Владельцем дома оказался 22-летний житель села Ивановка Иван Тарасов, которого допросили, и он сознался в содеянном, передает Униан.

Мужчина рассказал, как расправился со школьницей: сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

К слову, поисковая группа обыскивала домовладение дважды, но не нашла ничего подозрительного. И лишь на третий раз 19 июня у забора нашли принадлежавшие Лукьяненко сандалии, а затем и тело девочки. Где находилась девочка во время двух предшествующих обысков, пока неясно. Убийца бросил тело ребенка в выгребную яму дворового туалета.

С вечера 19 июня под Ивановским отделением полиции стояли сотни полицейских, оберегая подозреваемого от самосуда односельчан.

"Более сотни полицейских охраняют отделения полиции в Ивановке, где находится задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Правоохранители опасаются, что люди могут устроить самосуд", - передает Думская.

Николая Тарасова подозревают в убийстве Даши Лукьяненко / фото: Autoмаяк Одессы

Напомним,13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальном кружке и не вернулась. К поискам Дарьи привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания. Позднее первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на Facebook о том, что матери пропавшей школьницы позвонил неизвестный мужчина, и потребовал за освобождение Дарьи 10 тысяч долларов США.