"Эякулировал девочке на ноги": в Киеве педофил напал на ребенка прямо в троллейбусе

14 августа 2019, 12:26

Девочка очень сильно испугалась и не смогла позвать бабушку, которая сидела впереди.

Педофилия
Педофилия / Sputnik Кыргызстан

В Киеве педофил напал на  9-летнюю девочку прямо в общественном транспорте. Инцидент произошел в троллейбусе №30, который следует по маршруту из Кадетского Гая на проспект Маяковского.

О проишествии написали на Telegram-канале Киев Оперативный родители ребенка. По их словам, педофил якобы достал возле девочки половой орган и эякулировал ей прямо на ноги. Семья ищет свидетелей происшествия.

"Моя мама возвращалась с моими детьми троллейбусом №30 (брендированный бело-розовыми наклейками), маршрут Кадетский Гай – пр. Маяковского. Примерно на Северном мосту к моему 9-летнему ребенку подошел мужчина лет 50… Стал возле девочки, достал свой половой орган и эякулировал ребенку на ноги", – говорится в сообщении.

Девочка очень сильно испугалась и не смогла позвать бабушку, которая сидела впереди. После совершенного мужчина вышел на остановке "Ватутина" – под мостом.

По словам родителей малышки, мужчина был одет в рубашку в бело-красную клетку и синие джинсы, также имел не типичную для украинцев внешность.

Родители написали заявление в полицию.

"Возможно, кто-то сможет описать этого черта. Для меня главная задача – восстановить психику моей девочки и не допустить, чтобы это произошло еще с кем-то", – прокомментировали они.

Напомним,  в Днепропетровской области дед всю ночь насиловал внучку и снимал свое преступление на телефон.

11 июля депутаты Верховной Рады в первом чтении и в целом приняли проект закона, которым предусмотрено введение химической кастрации педофилов.

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Киев дети педофил новости Украины
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