Еще один извращенец-педофил: на Житомирщине мужчина надругался над падчерицей

Изнасилование произошло в одном из сел Малинского района Житомирской области / baku.ws

Очередной факт изнасилования малолетней зафиксировали правоохранители – в этот раз в одном из сел Малинского района Житомирской области 33-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу.

Педофилом оказался ранее судимый, не работающий 33-летний местный житель. Мужчина, применяя физическое насилие, совершил действия сексуального характера в отношении малолетней, 2006 года рождения. Девочка была дочерью сожительницы извращенца.

Преступника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Педофилу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Читайте также"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофилов7 августа постановлением Малинского районного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Днепропетровской области дед всю ночь насиловал внучку и снимал свое преступление на телефон.

11 июля депутаты Верховной Рады в первом чтении и в целом приняли проект закона, которым предусмотрено введение химической кастрации педофилов.