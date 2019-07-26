"Киньте его в яму к крысам!": под Киевом задержали еще одного педофила

Негодяя задержали копы

В Киевской области разоблачили факт развращения малолетнего ребенка. В одном изсел Васильковского района от извращенца пострадала шестилетняя девочка.

Правоохранители выяснили, что около пяти вечера девочка подходила к своему дому. Там ее встретил мужчина, с которым она находится в родственных отношениях, и предложил ей зайти в дом под предлогом того, что хочет научить ее "просматривать игрушки на мобильном телефоне". Доверчивый ребенок согласился. Пользуясь беспомощностью и отсутствием родителей, извращенец начал совершать развратные действия. Впоследствии он в содеянном сознался.

Негодяю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. В суд подано ходатайство о применении к мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Сети бурно отреагировали на поимку очередного извращенца-педофила. "Сначала кастрировать, а потом – расстрелять!", "Массовая педофилия ....люди очнитесь!", "Отрезать и заставить съесть!", - пишут пользователи.

Как известно, в последнее время появляется все больше сообщении о развращении малолетних. Например, 22 июля стало известно, что в Днепропетровской области дед всю ночь насиловал внучку и снимал свое преступление на телефон. В 16 июля встоличном ТРЦ 28-летний мужчина совратил 11-летнего мальчика, который раздавал листовки.

11 июля депутаты Верховной Рады в первом чтении и в целом приняли проект закона, которым предусмотрено введение химической кастрации педофилов.