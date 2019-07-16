В Киеве мужчина развращал 11-летнего мальчика прямо в ТРЦ

Прокуратура Киева задержала педофила / УНИАН

В столичном ТРЦ 28-летний мужчина совратил 11-летнего мальчика, который раздавал листовки.

Мужчина заманил мальчика в подсобку под предлогом заплатить за раздачу листовок, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Злоумышленник, под предлогом оплаты услуг малолетнего ребенка по раздаче листовок, заманил последнего в подсобное помещение, где совершил в отношении ребенка развратные действия, удовлетворяя при этом свои половые страсти", - сказано в сообщении.

Мальчик рассказал о случившемся, родителям, работниками полиции путем проведения неотложных следственных (розыскных) действий злоумышленник был задержан.

По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В содеянном молодой человек сознался.

28-летнему задержанному Дарницкий районный суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения залога.

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