Педофилы распоясались: как наказывать убийц и насильников детей

Жестокое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко потрясло украинцев. Но этот случай не единичный - практически каждый день появляются сообщения о развращении или убийстве детей. Какого наказания заслуживают виновные и как государство может защитить своих маленьких граждан?

В моей практике было с десяток дел, где я представлял интересы малолетних изнасилованных детей. Подчеркиваю, что всегда защищал права несовершеннолетних, и никогда клиентами не были педофилы.

Но исследуя, при каких обстоятельствах происходили те или другие ужасные события, могу сказать, что большинство (процентов 70-80 преступников) были людьми, которые раньше знали своих жертв. Они следили за детьми и искали подход.

У меня было дело, где пострадавшей было 4 годика. Так вот насильник знал, что она любит и чем ее можно заманить к себе домой. При этом выяснилось, что этот же человек неоднократно пытался изнасиловать и взрослых женщин. Со временем они тоже были допрошены в суде.

Действительно, в последнее время случаев надругательств над несовершеннолетними стало больше. И причин несколько. Одна из них в том, что на улице потеплело. Женщины, девушки, девочки ходят в платьях и неприкрытой одежде, это выглядит сексуально. И люди, которые не контролируют свои влечения или не собираются их контролировать, падки на такое. И это влечение со временем переходит в действие.

Читайте такжеУбийство Даши Лукьяненко: подозреваемый показал совершение преступления

Вторая причина в том, что педофилы в какой-то мере больные люди. И они понимают, что могут попасть в тюрьму. Но нехватка знаний, недостаточное количество компетенции плюс их влечение, которое перебивает любое аналитическое мышление, толкают их на эти поступки. Они надеются, что их не найдут. Или, если заподозрят, то они смогут убежать на неподконтрольные Украине территории, и там уже будут прятаться. То есть, в своей голове отрабатывают возможные пути отступления.

Было ли их раньше больше? Педофилы были во все времена и у всех народов. Но сейчас их действительно больше потому что они понимают, что они в принципе не являются теми объектами, которыми интересуется противоположный пол. То есть, они понимает, что их объект желания никогда не будет доступным для них, они не смогут реализовать свои сексуальные фантазии. И идут на то, чтобы хоть раз в жизни удовлетворить свои тайную похоть, чтобы самоутвердится перед собой. И не думают о последствиях, но дальше будет только хуже.

В Уголовном кодексе есть несколько статей, которые предусматривают разные виды наказания для преступников, совершивших насилие в отношении ребенка. Максимальное – до 15 лет заключения.

Сейчас украинцы подписывают петиции об ужесточении наказания, вплоть до смертной казни. Но в сегодняшних реалиях это невозможно. По той причине, что высшая мера наказания запрещена у нас как таковая. По нормам международного права она считается недопустимой.

Что касается лишения свободы на пожизненный срок, то сегодня Европейский суд по правам человека установил, что данная норма в Украине является неконституционной.

Но можно засудить человека на 100-200-300 лет заключения, понятно, что это аналогично. Но пожизненное считается нарушением прав человека, уже не говоря про смертную казнь.

Читайте также"Эпидемия насилия над детьми": петиция за химическую кастрацию педофилов набрала более 25 тысяч голосов

Поэтому я считаю, что нужно усилить ответственность за совершение преступления, которое является 100-процентно доказано. При этом обязательно, чтобы были неопровержимые доказательства вины педофила, и человек дал показания не под давлением, принуждением или душевным состоянием. И усилить наказание можно было бы, к примеру, приговаривая преступника к 50 годам заключения. Тогда это было бы более действенно и эффективно.

В обществе сейчас активно обсуждается законопроект 6607, который предлагает создание единого реестра педофилов. Там есть еще одно нововведение – химическая кастрация, которая предусматривает введение медицинских препаратов в организм человека. Они снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени.

Что касается химической кастрации, то, друзья, это все хорошо. Но не всегда те педофилы, которые насилуют жертв, пользуются своими половыми органами. Да, у человека не будет физического влечения к жертве, но он может насиловать жертву предметами, руками, другими частями тела. У них не все в порядке с психикой, поэтому химическая кастрация не решит эту проблему.

И идея реестра педофилов мне кажется недоработанной. Допустим, стало известно, что человек педофил, его внесли в этот реестр. А доступ к этим данным предлагается дать не только сотрудники правоохранительных органов, но и руководители дошкольных, школьных и высших учебных заведений.

И представьте такую ситуацию - сегодня этот директор школы или садика работает, а послезавтра он уволился. При этом, у него вся эта информация осталась, и он ее распространил. И поверьте, ребенок, родителем которого является педофил, сколько будет учится, столько будет страдать от других детей и их родителей. А ведь ребенок не виноват, что его отец или отчим совершал такие преступления.

Читайте такжеНашли труп мальчика в озере Киева: в зверском убийстве признался брат сожителя матери ребенка

Я считаю, что доступ к такому реестру должен быть исключительно у правоохранительных органов с персональной ответственностью – кто заходил в этот реестр, кто получал информацию. А уже руководители учебных заведений, и вообще работодатели, при принятии на работу, имели бы право обратиться в органы с запросом – является ли кандидат на такую-то должность фигурантом этого реестра педофилов Украины или международного реестра? И получение этих данных должно быть только на основе полной конфиденциальности и неразглашении данных этого человека. Потому что это в любом случае персональные данные, можно было внедрить этот список.

Также, стоит учесть, что в нашей стране человек может быть невиновен. Но он попал в этот список. Достаточно вспомнить историю с так называемым "пологовским маньяком", орудовавшим в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях и Крыму. Тогда девять человек под давлением признались в убийствах и изнасилованиях молодых девушек. Часть из них умерла, другие - получили длительные тюремные сроки.