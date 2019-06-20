Дарья Лукьяненко мертва: все, что известно об убийстве 11-летней девочки

20 июня 2019, 13:16

Подозреваемый в убийстве школьницы сначала задушил ее, затем раздел догола, и сжег одежду.

Дарья Лукьяненко
Дарью Лукьяненко убил ее 22-летний односельчанин / Facebook/Vyacheslav.Abroskin

За историей поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко с села Ивановка Одесской области следила едва ли не вся Украина. К сожалению, история закончилась трагически.

Главред собрал все сведения, которые известны об убийстве школьницы: имя подозреваемого, детали жуткой расправы и реакцию односельчан.

Дарья Лукьяненко пропала: когда и при каких обстоятельствах

13 июня родители Даши забили тревогу, когда девочка ушла на секцию по танцам и пропала.

В 14:00 ребенок попал на видео камер наблюдения около местного рынка, а затем связь прервалась, поскольку до танцев девочка так и не дошла.

Она была одета в белую футболку с розовым и белым фламинго. Кроме того,  по пути Даша вела прямую трансляцию в Instagram, однако неожиданно девочка отключилась, и с того момента ее телефон вне зоны доступа.

Дашу стали разыскивать с воздуха, на земле и под водой. Правоохранители и порядка пяти сотен человек прочесывали на протяжении нескольких дней лесополосы и поля, искали с воздуха и под водой. Местный авиаклуб поднял в воздух самолеты с камерами на борту. К поискам подключились бойцы Нацгвардии, волонтеры, спасатели, местные жители Ивановки и из других населенных пунктов Одесской области.

Даша Лукьяненко найдена: когда и где

Спустя 8 дней после пропажи Даши, 19 июня в выгребной яме, которая находилась на приусадебном участке дома одного из жителей села, нашли тело девочки. Родители Дарина Лукьяненко опознали тело дочки, журналисты сообщали, что слышали крики, плач и возгласы матери.

Тело девочки отправили на судмедэкспертизу – есть подозрение, что Дашу изнасиловали перед смертью, так как ее нашли совершенно без одежды.

Убийца Даши Лукьяненко: кого подозревают в совершении жуткого преступления, фото

В совершении преступления подозревают 22-летнего жителя села Ивановка Ивана Тарасова, у которого на придомовой территории и нашли тело Даши.

Мужчина признался в содеянном, и, судя по его рассказу, у полиции не было шансов спасти Дарью, так как он сразу же после похищения задушил девочку.

Иван подробно рассказал, как расправился со школьницей: сначала душил девочку в коридоре, и изрезал острым предметом. Затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил в выгребную яму 3 метра глубиной, а вещи облил бензином и сжег.

Лукьяненко, подозреваемый
Подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко 22-летний Иван Тарасов / фото: Autoмаяк Одессы

К слову, поисковая группа обыскивала домовладение дважды, но не нашла ничего подозрительного. Собака приводила к дому Ивана, но там теряла след.

И лишь на третий раз 19 июня у забора нашли принадлежавшие Лукьяненко сандалии, а затем и тело девочки. Почему собака не сумела найти тело, и где подозреваемый прятал его, пока что неизвестно. 

По словам главы ГУНП в Одесской области Олега Беха подозреваемый даже участвовал в первый день в поисках Даши - он якобы помогал в раскрытии преступления.

"Он добровольно показал чердаки, дом, но уничтожил ряд следов преступления, следы крови", - сказал Бех.

После страшной находки у дома Тарасова собрались односельчане, которые грозились устроить самосуд. К слову, даже родители Ивана отказались нанимать ему адвоката.

"Более сотни полицейских охраняют отделения полиции в Ивановке, где находится задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Правоохранители опасаются, что люди могут устроить самосуд", - передает Думская.

Утром 20 июня Тарасова отвезли в Одессу, где ему должны избрать меру пресечения. Парню "светит" пожизненное заключение.

Дарья Лукьяненко последние новости: в полиции восстановили хронологию трагедии

Полицейским удалось по секундам установить хронологию убийства 11-летней девочки. На своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин выложил схему восстановления событий 13 июня, когда пропала Дарья.

На схеме видно, что подозреваемый заметил Дарью на местном рынке, куда она пришла к маме в 14.10 дня. С рынка он ушел спустя минуту, а девочка через 10 минут пошла по направлению к школе, где у нее должен быть танцевальный кружок.

Расстояние между рынком и местом преступления – 141 метр, которое можно пройти за две-три минуты. В 14.25 три женщины и мужчина услышали дикие крики и лай собак. Примерно в это же время Даше позвонила ее подруга, но телефон уже был отключен.

Полиция восстановила хронологию событий в день убийства / Facebook/Vyacheslav.Abroskin

Дарья Лукьяненко: фото убитой девочки

Дарина Лукьяненко
Дарина Лукьяненко / Фото: пресс-служба Нацполиции
Лукьяненко Дарья
Лукьяненко Дарья в день пропажи была в этой футболке с фламинго / Фото: пресс-служба Нацполиции
Дарья Лукьяненко
Дарья Лукьяненко / Facebook/Vyacheslav.Abroskin
Дарья Лукьяненко
Дарью Лукьяненко нашли мертвой на соседнем участке в выгребной яме / 24tv.ua

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убийство Одесская область Дарья Лукьяненко
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