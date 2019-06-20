Дарья Лукьяненко мертва: все, что известно об убийстве 11-летней девочки

Подозреваемый в убийстве школьницы сначала задушил ее, затем раздел догола, и сжег одежду.
За историей поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко с села Ивановка Одесской области следила едва ли не вся Украина. К сожалению, история закончилась трагически.
Главред собрал все сведения, которые известны об убийстве школьницы: имя подозреваемого, детали жуткой расправы и реакцию односельчан.
Дарья Лукьяненко пропала: когда и при каких обстоятельствах
13 июня родители Даши забили тревогу, когда девочка ушла на секцию по танцам и пропала.
В 14:00 ребенок попал на видео камер наблюдения около местного рынка, а затем связь прервалась, поскольку до танцев девочка так и не дошла.
Она была одета в белую футболку с розовым и белым фламинго. Кроме того, по пути Даша вела прямую трансляцию в Instagram, однако неожиданно девочка отключилась, и с того момента ее телефон вне зоны доступа.
Дашу стали разыскивать с воздуха, на земле и под водой. Правоохранители и порядка пяти сотен человек прочесывали на протяжении нескольких дней лесополосы и поля, искали с воздуха и под водой. Местный авиаклуб поднял в воздух самолеты с камерами на борту. К поискам подключились бойцы Нацгвардии, волонтеры, спасатели, местные жители Ивановки и из других населенных пунктов Одесской области.
Даша Лукьяненко найдена: когда и где
Спустя 8 дней после пропажи Даши, 19 июня в выгребной яме, которая находилась на приусадебном участке дома одного из жителей села, нашли тело девочки. Родители Дарина Лукьяненко опознали тело дочки, журналисты сообщали, что слышали крики, плач и возгласы матери.
Тело девочки отправили на судмедэкспертизу – есть подозрение, что Дашу изнасиловали перед смертью, так как ее нашли совершенно без одежды.
Убийца Даши Лукьяненко: кого подозревают в совершении жуткого преступления, фото
В совершении преступления подозревают 22-летнего жителя села Ивановка Ивана Тарасова, у которого на придомовой территории и нашли тело Даши.
Мужчина признался в содеянном, и, судя по его рассказу, у полиции не было шансов спасти Дарью, так как он сразу же после похищения задушил девочку.
Иван подробно рассказал, как расправился со школьницей: сначала душил девочку в коридоре, и изрезал острым предметом. Затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил в выгребную яму 3 метра глубиной, а вещи облил бензином и сжег.
К слову, поисковая группа обыскивала домовладение дважды, но не нашла ничего подозрительного. Собака приводила к дому Ивана, но там теряла след.
И лишь на третий раз 19 июня у забора нашли принадлежавшие Лукьяненко сандалии, а затем и тело девочки. Почему собака не сумела найти тело, и где подозреваемый прятал его, пока что неизвестно.
По словам главы ГУНП в Одесской области Олега Беха подозреваемый даже участвовал в первый день в поисках Даши - он якобы помогал в раскрытии преступления.
"Он добровольно показал чердаки, дом, но уничтожил ряд следов преступления, следы крови", - сказал Бех.
После страшной находки у дома Тарасова собрались односельчане, которые грозились устроить самосуд. К слову, даже родители Ивана отказались нанимать ему адвоката.
"Более сотни полицейских охраняют отделения полиции в Ивановке, где находится задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Правоохранители опасаются, что люди могут устроить самосуд", - передает Думская.
Утром 20 июня Тарасова отвезли в Одессу, где ему должны избрать меру пресечения. Парню "светит" пожизненное заключение.
Дарья Лукьяненко последние новости: в полиции восстановили хронологию трагедии
Полицейским удалось по секундам установить хронологию убийства 11-летней девочки. На своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин выложил схему восстановления событий 13 июня, когда пропала Дарья.
На схеме видно, что подозреваемый заметил Дарью на местном рынке, куда она пришла к маме в 14.10 дня. С рынка он ушел спустя минуту, а девочка через 10 минут пошла по направлению к школе, где у нее должен быть танцевальный кружок.
Расстояние между рынком и местом преступления – 141 метр, которое можно пройти за две-три минуты. В 14.25 три женщины и мужчина услышали дикие крики и лай собак. Примерно в это же время Даше позвонила ее подруга, но телефон уже был отключен.