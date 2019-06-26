В Киеве мужчина полгода насиловал 6-летнего пасынка

Мужчина насиловал пасынка под предлогом купания / Багнет

В Киеве задержали мужчину, который около полугода насиловал своего 6-летнего пасынка.

Как сообщает прокуратура Киева, 30-летний мужчина под предлогом покупать ребенка, растлевал мальчика в ванной комнате. В это время мама малыша находилась в квартире, ничего не подозревая.

Отчим систематически насиловал ребенка, причиняя ему физическую боль.

Правоохранители задержали мужчину, ему "светит" от 5 до 8 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 156 УК Украины - совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка.

Ранее в Запорожье задержали педофила: насиловал 2-летнего ребенка и распространял детское порно. Также эксперт рассказал, как наказывать убийц и насильников детей.