На Харьковщине подростки изнасиловали 6-летнего мальчика и торговали видео с издевательствами

Полиция расследует изнасилование ребенка на Харьковщине / УНИАН

В Харьковской области подростки изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет проблемы развития.

Преступление было совершено в поселке Песочин, где двое восьмиклассников и один ученик девятого класса заманили ребенка в полуразрушенное здание бывшей аптеки, а издевательства подростки снимали на видео, передают Факты.

После записи изнасилования на видео подонки предлагали другим ученикам в школе купить ролик за 50 гривен.

Родители 6-летнего Вовы о трагедии узнали только на третий день. После этого правоохранители открыли уголовное производство, исследовали место преступления, опросили подростков и отпустили домой. Они говорят, что пока нет никаких прямых доказательств изнасилования, а видео вроде тоже найти не могут.

Также сообщается, что мать пострадавшего ребенка хоть и написала заявление в полицию, однако отказалась от судмедэкспертизы. При этом жители Песочина боятся пускать своих детей в школу, в которой учатся насильники и требуют честного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области педофил надругался над 7-летней дочерью сожительницы.