В Полтавской области педофил надругался над 7-летней дочерью сожительницы

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В одном из населенных пунктов Кобеляцкого района Полтавщины 34-летний ранее судимый гражданин совершил сексуальное насилие над 7-летней девочкой.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра областной прокуратуры. Согласно данным надзорного ведомства, угрожая дочери своей сожительницы физической расправой, он совершил с ней половой акт.

Девочка рассказала маме об изнасиловании. Та немедленно обратилась в полицию. Было открыто уголовное дело. Кобеляцкий райсуд приговорил его к двенадцати годам тюремного заключения.

Однако прокуратура Полтавской области таким судебным решением оказалась не удовлетворена. Поэтому ее следователи сейчас готовят обращение в Апелляционный суд региона – ради ужесточения приговора.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье педофил зверски изнасиловал несовершеннолетнего мальчика.