На Закарпатье педофил зверски изнасиловал несовершеннолетнего мальчика

В одном из населенных пунктов Ужгородского района Закарпатской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнего мальчика.

О насильственном преступлении сексуального характера информацию в полицию предоставили медики, сообщает портал "Новини Закарпаття". По данным врачей, ребенка доставили в больницу с сильным кровотечением из ануса.

Как рассказал пострадавший, он играл на улице неподалеку от собственного дома. Внезапно к нему подошел человек, руками закрыл ему рот, снял одежду и начал насиловать.

Через какое-то время ребенку удалось вырваться из рук насильника и убежать.

Сейчас полицейские выясняют остальные обстоятельства преступления и уже заметно сузили круг подозреваемых в совершении изнасилования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Тернопольщине подросток изнасиловал мешавшего ему рыбачить мальчика, а также о том, что на Одесчине педофил изнасиловал девочку и бросил в пустынном лесу.