Изнасилование на видео: под Днепром "старый скот" всю ночь измывался над внучкой

Мужчина неоднократно сидел за изнасилование / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Днепропетровской области дед всю ночь насиловал внучку и снимал свое преступление на телефон.

По информации, женщина оставила малолетних дочерей у бабушки и отправилась на сутки на работу. За это время 13-летняя девочка подверглась насилию со стороны неродного деда.

"Не подонок, а просто старый скот! Молодая 28-летняя жительница Днепропетровской области перед тем, как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей 2006 и 2015 годов рождения бабушке и неродном деду 1954 года рождения. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21 июля совершил в отношении нее действия сексуального характера", - сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Также стало известно, что этот старик уже неоднократно был осужден за изнасилование.

Отметим, что в комментариях под сообщением Аброськина украинцы заявили, что только смертная казнь может такого вылечить.

"Физическая, а не химическая кастрация и ампутация конечностей без анастезии !!однозначно !!", - добавил Александр Кунецов.

"Таких тварей треба вбивати на місті", - высказался Руслан Пустовойт.

"Урод, блин. Пока пару таких сволочей не казнят прилюдно, ничего не изменится. Что ни день, то новый случай. Бедный ребёнок. Ей же с этим жить", - прокомментировала сообщение Аброськина Эвелина Шелест.

Напомним, 11 июля, депутаты Верховной Рады в первом чтении и в целом приняли проект закона, которым предусмотрено введение химической кастрации педофилов.