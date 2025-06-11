12 июня нельзя устраивать громкие гуляния: какой церковный праздник

В народе 12 июня называлось Солнечный день. Все потому, что это период максимально длинного светового дня.

https://glavred.info/holidays/12-iyunya-nelzya-ustraivat-gromkie-gulyaniya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10672508.html Ссылка скопирована

12 июня нельзя устраивать громкие гуляния / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 июня

Что нельзя делать 12 июня

Народные приметы и традиции

В четверг, 12 июня, верующие празднуют день памяти святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. Онуфрий Великий жил в IV-V веках, был египетским монахом, любил уединяться от юности. Сначала он жил в монастыре, но для непрестанной молитвы ушел в Фиваидскую пустыню, где пробыл более 60 лет. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 июня

Питался святой только тем, что мог найти в пустыне. Однажды Онуфрия посетил святой Пантиной, отметивший, что тот стал духовно просветленным старцем, наполненным благодатью.

видео дня

Петр Афонский жил в VIII веке в Константинополе. Был воином и попал в плен к арабам. Благодаря святому Николаю он был освобожден из тюрьмы, после чего посвятил свою жизнь Богу. Поселившись на горе Афон, еще до того, как там появился первый монастырь, Петр стал одним из отшельников. Поэтому его часто называют "праотцом афонского монашества". Более 50 лет он провел в одиночестве в молитве.

Что нельзя делать 12 июня

Не следует устраивать громкие гуляния - это благоприятный день для тишины и молитвы.

Нельзя ссориться, осуждать - иначе ссора затянется надолго.

Запрещается косить траву - можете навлечь на скот болезни, а на себя беды.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная и ясная погода - к сухому и теплому лету;

дождь 12 июня до влажного лета;

ветер с востока - ждите засухи;

южный или западный ветер - будут дожди в ближайшие дни;

услышать гром - урожайный год, но будет много бурь;

утром на траве много росы - до жаркого лета;

высоко в небе плывут облака - ждите длительного тепла.

В народе 12 июня называлось Солнечный день. Все потому, что это период максимально длинного светового дня. Считалось, что именно на Онуфрии солнце останавливается "на вершине", а затем медленно "катится к зиме".

Именины 12 июня

Какие завтра именины: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Анна.

Талисманом человека, рожденного 12 июня, является авантюрин. Его издавна считали не просто украшением, а своеобразным талисманом очищения: верили, что он способствует выведению вредных веществ из тела и восстанавливает внутреннюю гармонию.

Вас также заинтересует:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред