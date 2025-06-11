Почему скручиваются листья у помидоров и что с этим делать: секретный совет эксперта

Если верхушка томатов вянет, а листья скручиваются - растение еще можно спасти.

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Чем подкормить томаты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему листья на помидорах скручиваются

Как избавиться от этой проблемы

Сочные помидоры с собственной грядки - это не только о вкусе и витаминах, это гордость каждого огородника. Однако, чтобы вырастить большие и сладкие овощи стоит хорошо поработать. В частности, важно правильно высадить кусты рассады, не забывать поливать и иногда обрабатывать от паразитов. Однако, все же бывают моменты, когда листья помидор начинают скручиваться и увядать. Главред выяснил, как избавиться от этой проблемы.

Почему на помидорах скручиваются листья

Скручивание листьев на помидорах может быть связано с инфекцией, сортовыми качествами помидоров, природными факторами или неправильным уходом. Чаще всего скрученные листья на помидорах могут свидетельствовать о недостатке полезных веществ.

В общем, к этой проблеме стоит относиться очень внимательно, ведь томаты начнут сбрасывать цвет, и это приведет к потере урожая.

Чем обработать томаты, если скрутились листья

Автор украинского YouTube-канала "Полезное TV" рассказал, чем подкормить растение, чтобы спасти листья помидоров.

Он рекомендует взять 5 г борной кислоты и растворить 250 мл в воде. Лучше всего подойдет вода комнатной температуры или горячая. Это нужно для того, чтобы кристаллики кислоты быстро растворились.

После того, как борная кислота полностью растворится, стоит добавить еще 250 мл холодной воды. В результате должно получиться 0,5 литров раствора для подкормки томатов.

"Если вам нужно опрыскать большое количество растений, то всю пол-литровую банку раствора следует вылить в 10 литров воды. Если же вам нужно только 2 литра рабочего раствора, то количество борной кислоты следует разделить на пять частей.", - рассказал автор видео.

Когда раствор будет готов, осторожно обработайте томаты, лучше проводить эту процедуру рано утром или вечером.

Как спасти помидоры на грядке - смотрите видео:

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Что известно о YouTube канале "Полезное TV"? YouTube канал "Полезное TV" - это канал на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,89 миллиона пользователей.

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