Кэтти Перри и Орландо Блум расстаются после восьми лет вместе - СМИ

Инсайдеры назвали причину, по которой Перри и Блум решили разойтись.

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Кэти Перри и Орландо Блум расходятся - что произошло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему звезды решились на расставание

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум переживают кризис в отношениях, и находятся на грани расставания. Об этом инсайдер рассказал изданию Page Six.

"Все кончено. Они просто ждут конца ее тура, чтобы разойтись", - говорит источник. Сейчас Перри на гастролях, которые завершатся в начале декабря.

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Примечательно, что незадолго до новости о расставании, в прессу уже просочились слухи о том, что в отношениях Блум и Перри не все в порядке. В частности People опубликовали слова другого информатора, который сообщил о "трениях" в паре Кэти и Орландо. У Перри творческий кризис из-за того, как приняли ее новый альбом "143" в сентябре 2024 года, а также из-за некоторых плохих отзывов о ее туре "Lifetimes", в котором она находится сейчас. Блум проявлял понимание и старался поддержать, но кризиса в отношениях им избежать не удалось.

Кэти Перри и Орландо Блум расходятся - что произошло / instagram.com/katyperry

"Кэти была очень расстроена из-за того, как был принят ее новый альбом. Это ее очень напрягало. Орландо отнесся к этому с пониманием, но это вызвало некоторое напряжение. Она также была разочарована некоторыми отзывами о туре. Это наложило отпечаток на их отношения", - сообщил источник.

Кэти Перри и Орландо Блум расходятся - что произошло / instagram.com/katyperry

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Кто такая Кэти Перри? Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.

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