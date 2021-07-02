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"Испугалась осуждения": беременная киевлянка убила мать и закопала во дворе

2 июля 2021, 15:10
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Женщины поссоролись после пьянки.

убила мать
Вышла на улицу и увидела умершую мать / Полиция Киевщины

На Киевщине 18-летняя беременная убила собственную мать и закопала тело во дворе. Девушка пнула мать и легла спать.Трагедия произошла в селе Большая Бугаевка.

Как сообщают в полиции Киевской полиции, девушка убила свою 56-летнюю мать после застолья.

О пропаже матери заявила ее старшая дочь. Следователи выяснили, что перед исчезновением женщина вместе с младшей беременной дочерью отдыхали у соседей и распивали алкогольные напиктки. Возвратившись домой между ними вспыхнул конфликт, в результате которого девушка пнула мать и ушла спать.

Тело без признаков жизни дочь обнаружила только утром и очень испугалась осуждения близки. Поэтому решила закопать его во дворе.

убила мать

Правоохранители нашли закопанный труп и отправили его на экспертизу. Однако выяснить точные причины смерти уже невозможно, так как тело сильно сгнило. Тем не менее, о насильственной смерти в полиции не говорят, так как следова таких не обнаружено.

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По данному факту преступления открыто уголовное дело по ч.1 ст. 112 УКК - "умышленное убийство".

Напомним, в США 13-летняя девочка по приказу матери закопала свою 4-летнюю сестру на заднем дворе дома.

Умершая девочка была наказана за испачканные штаны – ее заставили три дня стоять в прачечной. В конце концов обессиленная Мигеллик упала и ударилась головой. Ее мать, 31-летняя Малик Беннетт, сделала дочери искусственное дыхание, однако спасти девочку не смогла.

Тогда женщина поместила тело ребенка в два черных пластиковых мешка для мусора и спрятала в багажнике внедорожника. Через пять дней из-за невыносимого запаха Беннетт купила лопату и, выкопав яму на заднем дворе своего дома, заставила старшую дочь поместить тело сестры в яму и засыпать землей.

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