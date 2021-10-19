Завернула в пакет и положила в морозилку: женщина призналась в убийстве новорожденного

35-летнюю женщину признали виновной / Reuters

На Ровенщине женщина преждевременно родила дома ребенка и самостоятельно перерезала ему пуповину. А потом завернула младенца в полотенце и пакет и положила его в морозильную камеру.

Дубровицкий районный суд признал виновной 35-летнюю женщину в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает прокуратура Ровенской области

Женщина уверяла, что девочка родилась преждевременно и мертвой. Однако, по данным судебно-медицинской экспертизы и в результате проведенных следственных действий, полицейские установили, что женщина родила ребенка ориентировочно на 37 неделе беременности. Также экспертиза подтвердила, что девочка родилась живой, а смерть наступила из-за общего переохлаждения организма.

Читайте такжеРезала ножом шею ребенка: на Львовщине женщина зверски убила семьюВ ходе судебного разбирательства обвиняемая свою вину полностью признала. Суд назначил женщине наказание — 3 года лишения свободы, а на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Ранее мы рассказывали, что в Житомире женщина заявила в полицию, что ее 27-летняя дочь родила в одной из больниц города, но младенец умер. В ходе расследования правоохранители выяснили неожиданные детали. Во время проверки этого факта полицейские обнаружили, что указанная женщина в этой больнице не рожала.

Также сообщалось, что в Кропивницком от новорожденной девочки отказалась мама. Она вместе с парнем принесла малышку в родильное отделение и заявила, что она ей не нужна. Новоиспеченная мама написала отказ от своего новорожденного ребенка. При этом работники больницы уговаривали ее поменять свое решение, но никакие уговоры на нее не подействовали.