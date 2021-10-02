Во Львове роженица скончалась от COVID: сердце остановилось после смерти ребенка

Во Львове от коронавируса умерла роженица / Daniel Foster / flickr.com/

Во Львове от коронавируса умерла 28-летняя роженица - медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности, сообщает издание NTA

Как рассказали в местном перинатальном центре, девушка поступила в больницу уже в тяжелом состоянии. К тому же, она имела избыточный вес и не вакцинировалась от коронавируса.

Женщину в течение 10 дней лечили в Центре легочного здоровья, однако для обследования состояния плода ее перевезли специализированную клинику. Но из-за тяжелой пневмонии ночью, 1 октября, ее состояние начало стремительно ухудшаться.

В итоге медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности. А через полчаса произошла остановка сердца и у роженицы. Врачи 45 минут пытались реанимировать женщину, однако безуспешно.

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Сейчас в больнице находятся еще две беременные с подтвержденным COVID-19. Их изолировали в специальных палатах-боксах с отдельным входом и выходом.

Напомним, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.