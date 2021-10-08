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27-летняя житомирянка потеряла ребенка и имитировала беременность: ее подозревают в убийстве младенца

8 октября 2021, 15:21

Сама роженица объяснила, что у нее в августе во время прогулки случился выкидыш. Об этом она боялась рассказать родным.

Младенец
27-летняя житомирянка потеряла ребенка и имитировала беременность: ее подозревают в убийстве младенца / Pixabay

В Житомире женщина заявила в полицию, что ее 27-летняя дочь родила в одной из больниц города, но младенец умер. В ходе расследования правоохранители выяснили неожиданные детали.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области, 7 октября в полицию обратилась жительница Житомира с сообщением о смерти новорожденного ребенка ее 27-летней дочери в одной из больниц города. Во время проверки этого факта правоохранители обнаружили, что указанная женщина в этой больнице не рожала.

Впоследствии выяснилось, что роды у 27-летней житомирянки таки состоялись, но в другой период и за пределами медицинского учреждения. Продолжается дальнейшее установление обстоятельств.

"Во время первоочередной проверки в рамках открытого уголовного производства полицейские Житомирского райуправления провели ряд мероприятий. Так, была назначена комплексная экспертиза по состоянию женщины. По соответствующему заключению специалистов, она действительно имела беременность, которая могла прекратиться месяц-полтора назад", - рассказали правоохранители.

Сама роженица объяснила, что у нее в августе во время прогулки случился выкидыш. Об этом она боялась рассказать родным (сожителю и матери) и поэтому до последнего имитировала беременность, а потом сообщила им о смерти младенца в больнице якобы во время родов.

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Правоохранители установили, что на учете у врача во время беременности женщина не находилась. Сейчас в рамках открытого уголовного производства полицейские проверяют информацию о месте, где женщина оставила пакет, по ее словам, с якобы мертворожденным ребенком.

Предварительная квалификация события — ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Кропивницком от новорожденной девочки отказалась мама. Она вместе с парнем принесла малышку в родильное отделение и заявила, что она ей не нужна. Новоиспеченная мама написала отказ от своего новорожденного ребенка. При этом работники больницы уговаривали ее поменять свое решение, но никакие уговоры на нее не подействовали.

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новости Житомира убийство
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