В Харькове скончался младенец из-за детской смеси: мать удивила поступком

Младенец умер из-за смеси / pixabay

В больнице Харькова в реанимации умер 3-месячный малыш из села Петрополье Лозовского района.

Как сообщает Объектив, ребенка доставили в медучреждение, но спасти малыша медики не смогли.

Руководитель службы по делам детей Лозовского горсовета Светлана Брежнева рассказала, чем мать умершего ребенка кормила младенца.

Как оказалось, причиной смерти малыша считают детскую смесь.

"Она кормила младенца разведенным водой коровьим молоком. А после того, как у ребенка началась диарея — обратилась к врачам", — рассказала Брежнева.

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Эту информацию передали правоохранителям, которые расследуют смерть младенца.

Кроме того, мать ребенка на учете у врачей не находилась и ребенок был не зарегистрирован. В семье, где произошла трагедия, воспитывают еще двух детей — 7 и 11 лет. Семью характеризует не как асоциальное, но малообеспеченную.

В связи с инцидентом в Лозовской общине будут тщательно проверять всех беременных женщин и рожениц. Жителей общины тоже просят быть внимательными друг к другу и сообщать соответствующие службы, если есть сомнения в ненадлежащем воспитании детей.

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Как ранее сообщали, в Ивано-Франковске на помойке случайные прохожие нашли новорожденного мальчика. Всю ночь за его жизнь боролись врачи. Ведь младенец был переохлажден и в очень тяжелом состоянии. А после родов, как выяснилось, прошло каких-то 2 часа.