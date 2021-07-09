Ивано-Франковщину атакуют змеи: за сутки пострадали трое детей, они в реанимации

На Прикарпатье за сутки змеи покусали троих детей / Reuters

В Ивано-Франковской области в течение одного дня - 8 июля - от укуса змей пострадали сразу трое несовершеннолетних. Дети находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщили в управлении гражданской защиты ОГА, вечером в четверг в Коломыйскую детскую больницу привезли 16-летнего жителя села Казанов Коломыйского района. У него был анафилактический шок вследствие укуса змеи. Парня срочно госпитализировали в областную больницу, передает galka.if.ua.

В эту же больницу 8 июля доставили 12-летнюю девочку, родом из Кривого Рога. Змея укусила ее в правую руку в селе Осмолода на Прикарпатье.

Примерно в 22:00 часов в областную клиническую больницу госпитализировали 16-летнего парня. Змея укусила его на детской площадке – в 12:30 в селе Кинчаки.

Как сообщал Главред, в начале июля во Львовской области в поселке Славское ядовитые змеи покусали двух женщин, пострадавшие попали в реанимацию. Медики говорят, что сейчас в Украине нет сыворотки против яда распространенной змеи – гадюки карпатской.