Львов атакуют ядовитые змеи: как обезопасить себя и что делать при укусе

На Львовщине началось нашествие змей / ТСН

Во Львовской области в поселке Славское ядовитые змеи покусали двух женщин, пострадавшие сейчас находятся в реанимации. Сейчас в Украине нет сыворотки против яда распространенной змеи – гадюки карпатской – говорят медики.

Об этом сообщается в сюжете ТСН 3 июля. По словам местных жителей, в этом горном районе пресмыкающихся можно встретить где угодно; в данном случае – в траве своего двора.

Одна из пострадавших – Ольга Плечий – несла двухлетнюю дочь в дом и почувствовала, как что-то ужалило в ногу. Женщина говорит, что сперва подумала: ее ужалила пчела. Из-за этого она теряла время и обратилась в больницу только спустя два часа после инцидента, после того как увидела змею в траве своего двора.

А вот соседку по реанимации 54-летнюю Оксану Кеник, также жительницу Славского, гадюка укусила в руку, когда женщина полола цветы возле дома. "Перчатки забыла одеть, пошла полоть, слышу как меня что-то ужалило. Далее полю, смотрю змея. Сразу обратилась к своему сыну", – рассказывает пострадавшая.

Пока ждала скорую, сын оказывал первую помощь. "Говорили разрезать лезвием, мы дали перекись. Сын мой и душил, думала палец оторвет", – рассказывает Оксана Кеник. Именно этого делать не надо, говорят медики. Чтобы не травмировать рану еще больше.

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Медицинский директор Сколивской центральной больницы Оксана Ярмола подчеркнула: в случае укуса змеи нужно:

обездвижить конечность;

приложить к травмированному месту что-то холодное;

много пить;

немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Женщины сейчас находятся в реанимации, но без угрозы для жизни – говорят медики. И жалуются – сыворотки против яда гадюки карпатской уже давно нет, есть только против степных змей. Такая ситуация возникла из-за того, что антидот в стране не зарегистрирован и закупать его государство не может. Кроме того, имеющийся препарат колют только в критических случаях, поскольку может возникнуть сильная аллергическая реакция, в связи с чем пациентов в подобных случаях лечат симптоматически.

Отмечается, что в Украине водится около двадцати видов змей и из них три – ядовитые. Герпетологи подчеркивают: первыми змеи не нападают, но любое движение могут расценить как опасность и ужалить, защищаясь.

"Яд гадюки – это вещество, чтобы выработать которое, ей надо потратить достаточно много энергии, и так избавиться от своих питательных веществ, поэтому она им совсем не хочет разбрасываться. Так что она напрасно кусать не будет, даже есть случаи, когда змея кусает, но не выпрыскивают яд", – говорит председатель Львовского отделения герпетологического общества Тарас Гринчишин.

В лес или высокую траву специалисты советуют заходить в соответствующей одежде и обуви и с палкой. Ей нужно простукивать заросли перед собой. Гадюки глухие, но слышат вибрацию, поэтому побегут. Но если же укуса избежать не удалось – нужно сразу ехать в больницу.

Укусы змей. Первая помощь / МОЗ

Ранее Главред писал, что в одной из машин столичной службы такси обнаружили змею – это был маисовый полоз, который еще называют красная крысиная змея.

Подобный случай произошел недавно в Харькове. Там хозяйка квартиры нашла под своей кроватью питона. Женщины вызвала полицию, которая извлекла рептилию из жилища. Вскоре нашлись и хозяева змеи.