"Посадили за руль два пьяных быка": подробности трагической ДТП, в которой погиб 11-летний водитель

ДТП с 11 летним мальчиком-водителем / ТСН

Во Львовской области, в селе Рясное, около полуночи 1 июля в ДТП погиб 11-летний мальчик, находившийся за рулем автомобиля BMW. Подробности трагедии отдел коммуникации Национальной полиции региона опубликовал на официальном сайте.

Как отмечают правоохранители, мальчик сидел на водительском сиденье и не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги в кювет. Помимо ребенка, в салоне были его отец и владелец транспортного средства, оба – в нетрезвом состоянии.

Теперь же стали известны первые подробности этой аварии. "Правоохранители установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил его отец, находившийся в салоне автомобиля вместе с его владельцем. Взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения ", – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

По предварительным данным, 11-летний водитель вез пьяных взрослых домой. Мальчика звали Денисом, за руль отец сажал уже не впервые. В тот раз, это якобы было такое развлечение, взрослые катались по дороге после посиделок в кафе. Свидетели говорят, авто ехало со скоростью более 100 км/ч

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Родственники погибшего мальчика рассказали, что отец бывший ГАИшник с неоднозначной репутацией, вроде бы, известен тем, что брал взятки. Он владелец здешнего магазина-кафе. Следствие установило: именно там он с товарищем пил. Впоследствии решил развлечься и посадил ребенка за руль. А после аварии – ни скорую, ни полицию отец не вызвал. Это сделал случайный свидетель ДТП.

"Ребенка посадили за руль, в чужую машину, темно... Посадили за руль два пьяных быка, сами сели позади. Машина сказали, что 120 ехала, ребенок маленький, еще 12 лет нет, не справилась с управлением. Главное, что это не первый раз. Очень бы хотелось, чтобы он понес ответственность", – говорят родные мальчика.

Родственники говорят, отец своей вины не признает. Утверждают, человек сам садился не раз за руль пьяный и часто заставлял ребенка управлять. И очень гордился тем, что малый рулит сам. Сейчас родные боятся, что человек избежит ответственности, имея связи в правоохранительных органах.

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