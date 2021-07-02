Пьяный отец позволил 11-летнему сыну сесть за руль BMW: ребенок насмерть разбился в ДТП

Пьяный отец позволил 11-летнему сыну сесть за руль BMW / Нацполиция

Трагедия произошла во Львовской области — в селе Рясное в автомобильной аварии погиб 11-летний мальчик. Ребенок находился за рулем BMW – он и совершил ДТП.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, кроме мальчика в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба — в нетрезвом состоянии.

Стало известно, что 11-летний ребенок не справился с управлением автомобиля и съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Копы выяснили, что сесть за руль BMW ребенку позволил отец — 35-летний мужчина, который также находился в автомобиле.

Кроме того, в салоне машины находился ее владелец – 23-летний житель того же села.

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Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро Житомирская, не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

В результате столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом, после этого раздался взрыв и вспыхнул пожар.