Хотели быстро перебежать проспект: в Киеве фура на скорости раздавила мужчину и женщину

В Киеве фура на скорости раздавила мужчину и женщину / скриншот из видео

Жуткое смертельное ДТП произошло в ночь на субботу, 19 июня, в Киеве. На проспекте Бажана пешеходы пытались перебежать дорогу, и попали под колеса фуры.

"Жуткое двойное смертельное ДТП в Киеве на проспекте Бажана от Вырлицы к метро Харьковская: фура в левом ряду насмерть раздавила мужчину и женщину, которые пытались перебежать проспект", - сказано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что трагедия произошла неподалеку от подземного перехода. Мужчина и женщина переходили дорогу в неустановленном месте. По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Они перебегали (проспект. — Ред.) с левой стороны, перешли одну часть, а на другой в левом ряду их сбила фура, — говорится в сообщении. — Тела сильно раздавило".

По данным очевидцев, примерно в 200 метрах от места аварии расположен подземный пешеходный переход.

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По предварительным данным, водитель грузовика, который ехал в направлении метро Житомирская, не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

В результате столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом, после этого раздался взрыв и вспыхнул пожар.