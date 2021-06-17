На Винничине пьяный коп из Киева убил подругу детства и покалечил полицейского

В Винницкой области пьяный коп устроил смертельное ДТП / Фото dbr.gov.ua

Ночью 14 июня в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Серьезные травмы получили двое братьев-пассажиров. Кроме того погибла молодая женщина – сиротой остался семилетний ребенок. За рулем авто был полицейский, причем уровень алкоголя у него в крови был превышен в шесть раз.

Известно, что автомобиль Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся. За рулем был старший сержант Роман Шахно, который служит в патрульной полиции Киева. В салоне находились трое пассажиров. Все они – уроженцы села Новая Прилука, передает Obozrevatel.

28-летняя Зоя Глушко погибла на месте ДТП. Один из братьев-пассажиров, который также является патрульным полицейским (служит в г. Хмельник Винницкой области) получил тяжелую травму – у него перелом позвоночника.

32-летний сержант патрульной полиции Киева был задержан на месте аварии. Его отвезли в наркодиспансер примерно спустя 2,5 часа после ДТП. Драгер показал 1,33 промилле алкоголя в крови, что превышает предельно допустимую норму более чем в шесть раз.

Водитель объяснил, что его на дороге якобы ослепил едущий навстречу автомобиль, к тому же в это время шел дождь. По его словам, он пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет. Также коп признал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С какой скоростью ехал автомобиль, пока что неизвестно. Патрульный якобы заявил, что было не больше 90 км/час, однако очевидцы трагедии говорят, что разбитый Volkswagen стоял примерно в 40 метрах от дороги, что может говорить о серьезном превышении скоростного режима.

К слову, 19 лет назад старший брат Романа Шахно погиб в ДТП, будучи пассажиром.

Volkswagen вылетел в кювет и стоял примерно в 40 метрах от дороги / Фото dbr.gov.ua

Смертельным ДТП занимаются следователи Хмельницкого территориального управления ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции.

Предварительная квалификация преступления – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Патрульному, который сел пьяным за руль своего автомобиля, грозит до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщал Главред, в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.