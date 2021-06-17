УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

На Винничине пьяный коп из Киева убил подругу детства и покалечил полицейского

17 июня 2021, 07:25

32-летний сержант патрульной полиции был задержан. Драгер показал 1,33 промилле алкоголя в крови, что превышает предельно допустимую норму в шесть раз.

В Винницкой области пьяный коп устроил смертельное ДТП / Фото dbr.gov.ua

Ночью 14 июня в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Серьезные травмы получили двое братьев-пассажиров. Кроме того погибла молодая женщина – сиротой остался семилетний ребенок. За рулем авто был полицейский, причем уровень алкоголя у него в крови был превышен в шесть раз.

Известно, что автомобиль Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся. За рулем был старший сержант Роман Шахно, который служит в патрульной полиции Киева. В салоне находились трое пассажиров. Все они – уроженцы села Новая Прилука, передает Obozrevatel.

28-летняя Зоя Глушко погибла на месте ДТП. Один из братьев-пассажиров, который также является патрульным полицейским (служит в г. Хмельник Винницкой области) получил тяжелую травму – у него перелом позвоночника.

32-летний сержант патрульной полиции Киева был задержан на месте аварии. Его отвезли в наркодиспансер примерно спустя 2,5 часа после ДТП. Драгер показал 1,33 промилле алкоголя в крови, что превышает предельно допустимую норму более чем в шесть раз.

Водитель объяснил, что его на дороге якобы ослепил едущий навстречу автомобиль, к тому же в это время шел дождь. По его словам, он пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет. Также коп признал, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С какой скоростью ехал автомобиль, пока что неизвестно. Патрульный якобы заявил, что было не больше 90 км/час, однако очевидцы трагедии говорят, что разбитый Volkswagen стоял примерно в 40 метрах от дороги, что может говорить о серьезном превышении скоростного режима.

К слову, 19 лет назад старший брат Романа Шахно погиб в ДТП, будучи пассажиром.

Volkswagen вылетел в кювет и стоял примерно в 40 метрах от дороги / Фото dbr.gov.ua

Смертельным ДТП занимаются следователи Хмельницкого территориального управления ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции.

Предварительная квалификация преступления – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Патрульному, который сел пьяным за руль своего автомобиля, грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте такжеСлучайно убил: в Киеве пьяный мужчина толкнул под грузовик велосипедиста

Как сообщал Главред, в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

ДТП полиция Винницкая область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «На Винничине пьяный коп из Киева убил подругу детства и покалечил полицейского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День Ольги 2021 – какого числа и что за праздникДень Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Гороскоп на 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капиталаГороскоп на 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Как "продлить жизнь" зелени: раскрыта хитростьКак "продлить жизнь" зелени: раскрыта хитрость "Простите меня, пожалуйста": избившему девушку в Харькове светит до 5 лет, он записал новое видео"Простите меня, пожалуйста": избившему девушку в Харькове светит до 5 лет, он записал новое видео

Последние новости

07:25

На Винничине пьяный коп из Киева убил подругу детства и покалечил полицейского

07:08

Рецепт невероятно вкусной рыбы на Троицу Видео

06:44

Встреча Байдена и Путина: Арестович объяснил цель американо-российского саммита Видео

06:30

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для счастья и удачи Видео

06:05

R.I.P. Голос: Почему исчезновение партии никто не заметит мнение

Реклама
05:31

Бренд Honor объявил о возвращении Google-сервисов и представил Honor 50 Видео

05:03

Криштиану Роналду и падение акций "Кока Колы": что случилось на самом деле Видео

04:25

Как "продлить жизнь" зелени: раскрыта хитрость Видео

03:42

Языковые квоты в Украине: продюсер рассказал, как сработал "кнут" и есть ли польза Видео

03:01

Ученые объяснили, чем опасен отказ от завтрака Видео

02:07

Экономист объяснил, почему Украине пока не стоит отказываться от сотрудничества с МВФ

01:32

Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред Видео

00:41

Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советы Видео

00:04

Названы привычки, которые могут лишить вас зрения Видео

00:04

Гороскоп на сегодня 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Видео

16 июня, среда
23:50

Долгие летние дни влияют на ваш сон? Как получить необходимый отдых Видео

23:21

Джо Байден снова попал в конфуз, перепутав Путина с Трампом Видео

23:08

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам Видео

22:59

Байден признался, почему настаивал на личной встрече с Путиным Видео

22:51

Лежала в луже крови: в Харькове посреди дороги умерла женщина из-за долго ехавшей скорой Видео

Реклама
22:48

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

22:38

Отец убил своих двух детей и утопил их тела, чтобы "насолить" бывшей супруге

22:34

Байден и Путин решили отползти от пропасти мнение

22:21

Врачи рассказали, чем опасна может быть подушка Видео

21:56

Украину атакует опасная жара и серьезная аномальная погода Видео

21:49

"Бил по голове телефоном": пьяный мужчина средь бела дня напал на девушку и угрожал Видео

21:44

Названы четыре неожиданных продукта, от которых можно заболеть, если не хранить их правильно Видео

21:23

Предупреждают об опасности: о чем нужно молчать и никому нельзя рассказывать Видео

20:43

Лидер США о разговоре с Путиным: вспомнил о Навальном и упрекнул кибератаками Видео

20:39

Байден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины Видео

20:30

Боевики заявили "следственных действиях" с Протасевичем, в МИД Украины негодуют Видео

20:30

Все, что нужно знать о четвёртом сезоне Black Ops Cold War и Warzone Видео

20:03

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Фильчаков встретился с делегацией миссии ЕС

19:56

"Слуга народа" в Раде просматривал жестокие российские видео со сценами насилия

19:53

Тайная цель налоговой амнистии мнение

19:44

Магнитная буря с 16 июня выходит на пик опасности: как пережить ближайшие дни Видео

19:44

Для кооперативного шутера Payday 2 вышло дополнение с украинским заключенным Видео

19:18

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать Видео

19:14

"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО Видео

19:12

Выперли уже восемь чиновников: как проходит большое выселение в Конча-Заспе

Реклама
19:06

В Херсонской области мужчина стрелял по людям, но сам отправился на "тот свет"

18:58

Пугающее зрелище: в Австралии из-за пауков случился апокалипсис Фото Видео

18:53

"Хорошая встреча": Путин сказал, что Россия и США договорились вернуть послов Видео

18:44

Как проходила историческая встреча Байдена с "убийцей" Путиным в Женеве

18:29

Встреча Байдена и Путина: какими были первые слова лидеров и о чем говорит язык тела Видео

18:03

CNN узнал, почему Байден и Путин не выступят вместе после встречи Видео

17:57

Появилось видео и подробности последних минут жизни украинки перед падение с 5 этажа в Турции Видео

17:45

"Пишу курсовую работу на е**м  украинском языке": харьковская студентка "прославилась" в Сети Видео

17:34

Убийца спокойно спал под плач родни: что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом

17:30

В Киеве ротвейлер набросился и разодрал ребенка Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять