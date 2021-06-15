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Авто разбилось вдребезги: в Винницкой области пьяный полицейский лишил жизни 28-летнюю девушку

15 июня 2021, 16:47
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Известно, что за рулем автомобиля был сотрудник полиции Киевской области.

В Винницкой области произошло ДТП / dbr.gov.ua

В Винницкой области патрульный устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате погибла женщина, еще один человек пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, полицейский за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений в настоящее время устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

"По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшие смерть потерпевшего.

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Ранее сообщали, что в Херсонской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Погибший был видным деятелем партии ВО Свобода.

Выжила только 16-летняя старшая дочь, которая находится в бессознательном состоянии в больнице

ДТП полиция
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