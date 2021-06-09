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В страшном ДТП на Херсонщине погиб с семьей известный деятель партии "Свобода"

9 июня 2021, 13:31
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Автоавария произошла вблизи села Цукуры Каховского района - там политик на своем внедорожнике Audi Q7 столкнулся с грузовиком. Итог оказался печален.

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Эдуард Жмутский с семьей / Олег Тягныбок / Facebook

Вчера, 8 июня, на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Погибший был видным деятелем партии ВО Свобода.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Также в тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован еще один ребенок – девочка 2004 года рождения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Вблизи села Цукуры Каховского района, на перекрестке автодороги Одесса – Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка, столкнулись автомобили Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом.

Установлено, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка-Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между транспортными средствами произошло столкновение.

В результате ДТП водитель внедорожника Audi, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супругов, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице Новой Каховки.

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП / Нацполиция

Как сообщил руководитель ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook, в результате ДТП погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой (6 лет).

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Напомним, ранее в Виннице в конце мая женщина за рулем авто сбила мальчика, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови в 16 раз превышал норму.

Водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар, врезалась в забор и наехала на 13-летнего Андрея Тарасюка.

43-летнюю автоледи задержали и до избрания меры пресечения отправили в следственный изолятор временного содержания. Позднее ее выпустили под домашний арест.

Пострадавший получил проникающую черепно-мозговую травму с повреждением коры головного мозга, у него есть переломы ног и рук. Мальчик попал в реанимацию и был в коме, ему сделали операцию.

ДТП новости Херсона Олег Тягнибок ВО Свобода новости Украины
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