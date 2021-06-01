"Запах водки как на спиртзаводе": новые детали жуткого пьяного ДТП с подростком в Виннице

Новые детали жуткого пьяного ДТП с подростком в Виннице / РБК-Украина

В Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего Андрея Тарасюка, который шел по тротуару в школу. Сейчас ребенок в больнице в тяжелейшем состоянии, а женщину выпустили из СИЗО под домашний арест после внесения залога, рассказала в интервью порталу Факты старшая сестра пострадавшего Марина.

Она заявила, что в тот день ее брат пошел в школу чуть раньше. С ним должны были идти друзья, но по определенным обстоятельствам отказались в последний момент. Через несколько минут после выхода из дома в подростка врезалась машина.

"Но в поворот дороги неожиданно не вписался большой китайский внедорожник. Машина врезалась в столб и ударила брата в спину, подкинув его в воздух и бросив на забор. Далее машина еще врезалась в соседский забор и перевернулся. Соседи рассказали, что из машины вылезла женщина, которая не понимала, что натворила", − рассказала Марина.

Как показали анализы, в крови у женщины было 3,3 промилле алкоголя (в 16,5 раза больше нормы). Более того, в салоне автомобиля наблюдался сильный запах спиртного.

"Впоследствии я сама видела неадекватную женщину-водителя, которая лежала на заднем сиденье своего автомобиля. В салоне стоял запах водки, как на спиртовом заводе. Я крикнула ей: "Что же ты натворила?!" А женщина пробормотала, запинаясь на каждом слове: "Я не пьяная, это тот мальчик сам был пьяный", − вспоминает Марина.

За нетрезвую езду, которая привела к травмам у пешехода, подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Следователь и прокурор ходатайствовали в суде об аресте водителя на время следствия.

26 мая Винницкий городской суд удовлетворил это ходатайство и одновременно назначил денежный залог в сумме 181 тысяча гривен. Адвокат подозреваемой добился, чтобы ее выпустили из СИЗО, мол, она стоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом алкоголизм. Сейчас на нее надели электронный браслет и изъяли загранпаспорт.

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