Жуткое ДТП с 13-летним школьником в Виннице: стали известны неутешительные детали

В Виннице произошло пьяное ДТП / vn.npu.gov.ua

В Виннице после ДТП в больнице вышел из комы 13-летний подросток, которого ранее за рулем кросовера сбила пьяная женщина.

По словам матери пострадавшего Татьяны Тарасюк, в результате ДТП подросток получил серьезные травмы – у него оказалось деформировано лицо, однако состояние остается тяжелым, у него из головы идет кровь, сообщает 33-й канал.

Женщина также сообщила, что для выздоровления парню необходимо ставить пластину.

"Цена в Украине такой 25 тысяч. Если за границей, сумма возрастает вдвое. Кроме этого, у него деформация челюсти и вмятина на лице. Необходима операция", - рассказала мама подростка.

Добавим, что история с пьяным ДТП возмутила жителей Винницы. Под судом собрались люди, которые требовали справедливого наказания для 43-летней подозреваемой. По данным ТСН, она состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма.

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