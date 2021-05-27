Жуткое ДТП с 13-летним школьником в Виннице: стали известны неутешительные детали

В результате ДТП подросток получил серьезные травмы – родственники собирают деньги на операцию.
В Виннице после ДТП в больнице вышел из комы 13-летний подросток, которого ранее за рулем кросовера сбила пьяная женщина.
По словам матери пострадавшего Татьяны Тарасюк, в результате ДТП подросток получил серьезные травмы – у него оказалось деформировано лицо, однако состояние остается тяжелым, у него из головы идет кровь, сообщает 33-й канал.
Женщина также сообщила, что для выздоровления парню необходимо ставить пластину.
"Цена в Украине такой 25 тысяч. Если за границей, сумма возрастает вдвое. Кроме этого, у него деформация челюсти и вмятина на лице. Необходима операция", - рассказала мама подростка.
Добавим, что история с пьяным ДТП возмутила жителей Винницы. Под судом собрались люди, которые требовали справедливого наказания для 43-летней подозреваемой. По данным ТСН, она состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма.
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Резонансное ДТП в Виннице:
- Напомним, женщина за рулем авто сбила мальчика, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови в 16 раз превышал норму.
- 43-летняя женщина задержана и до избрания меры пресечения находится в следственном изоляторе временного содержания.
- 24 мая водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар, врезалась в забор и наехала на 13-летнего Андрея Тарасюка.
- Пострадавший получил проникающую черепно-мозговую травму с повреждением коры головного мозга, у него есть переломы ног и рук. Мальчик попал в реанимацию и был в коме, ему сделали операцию.