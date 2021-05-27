УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жуткое ДТП с 13-летним школьником в Виннице: стали известны неутешительные детали

27 мая 2021, 12:47
Прослушать новость
Остановить

В результате ДТП подросток получил серьезные травмы – родственники собирают деньги на операцию.

Стали известны детали ДТП в Виннице
В Виннице произошло пьяное ДТП / vn.npu.gov.ua

В Виннице после ДТП в больнице вышел из комы 13-летний подросток, которого ранее за рулем кросовера сбила пьяная женщина.

По словам матери пострадавшего Татьяны Тарасюк, в результате ДТП подросток получил серьезные травмы – у него оказалось деформировано лицо, однако состояние остается тяжелым, у него из головы идет кровь, сообщает 33-й канал.

Женщина также сообщила, что для выздоровления парню необходимо ставить пластину.

"Цена в Украине такой 25 тысяч. Если за границей, сумма возрастает вдвое. Кроме этого, у него деформация челюсти и вмятина на лице. Необходима операция", - рассказала мама подростка.

Добавим, что история с пьяным ДТП возмутила жителей Винницы. Под судом собрались люди, которые требовали справедливого наказания для 43-летней подозреваемой. По данным ТСН, она состоит на учете у нарколога из-за алкоголизма.

Читайте также"За такое лишь самосуд": известны детали пьяного ДТП в Виннице, в котором пострадал ребенок


Резонансное ДТП в Виннице:

  • Напомним, женщина за рулем авто сбила мальчика, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови в 16 раз превышал норму.
  • 43-летняя женщина задержана и до избрания меры пресечения находится в следственном изоляторе временного содержания.
  • 24 мая водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар, врезалась в забор и наехала на 13-летнего Андрея Тарасюка.
  • Пострадавший получил проникающую черепно-мозговую травму с повреждением коры головного мозга, у него есть переломы ног и рук. Мальчик попал в реанимацию и был в коме, ему сделали операцию.
ДТП новости Винницы
Сейчас вы просматриваете новость «Жуткое ДТП с 13-летним школьником в Виннице: стали известны неутешительные детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делатьПолное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать Дима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал советДима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет Обнародованы фото Протасевича на параде полка Азов: появилась реакция экс-командираОбнародованы фото Протасевича на параде полка Азов: появилась реакция экс-командира Гороскоп на 24 мая 2021 всех знаков Зодиака: достойное вознаграждение, запретные приключенияГороскоп на 24 мая 2021 всех знаков Зодиака: достойное вознаграждение, запретные приключения Сгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчинуСгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчину

Последние новости

12:47
Жуткое ДТП с 13-летним школьником в Виннице: стали известны неутешительные детали
12:47
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме Видео
12:46
Гороскоп на завтра 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
12:38
Почти голая Леди Гага похвасталась сочной попой и стройной фигурой
12:28
Sony выпустит на ПК один из своих главных эксклюзивов Видео
Реклама
12:20
Врач назвал смертельно опасный, но очень вкусный и популярный продукт Видео
12:12
Голосеевский райсуд решил судьбу дел против экс-главы КСУ Тупицкого Видео
12:02
В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х Фото Видео
11:58
"Родители зажали деньги": в России назвали причину трагедии в казанской гимназии Видео
11:57
Укравтодор запускает систему E-ROAD для контроля всех этапов "Большой стройки"
11:55
Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021
11:44
Попрошайка с iPhone: Сеть взбудоражило мошенничество в Черновцах
11:21
"Наказан Мистер Хам": задержан харьковчанин, который издевался над полицейскими
11:16
Гепатиты: что нужно знать о каждом типе и скрытые симптомы Видео
11:09
Елена Кравец призналась, когда она впервые почувствовала себя собой Видео
11:00
Экс-посол назвал условие визита Байдена в Украину Видео
10:55
В Мариуполе пройдет фестиваль StartUp Гогольfest при поддержке Метинвест
10:44
Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать Видео
10:40
Назван кандидат в президенты Украины от ОПЗЖ Видео
10:27
Надя Дорофеева разделась и сексуально показала татуировки
Реклама
10:11
Дмитрий Комаров покажет Кашмир, магический действующий вулкан и яркий фестиваль в Мире наизнанку
09:56
Кравчук поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске Видео
09:54
Картофельный крахмал: что нужно знать о продукте и рисках употребления Видео
09:49
"Скорее Маск улетит на Марс": эксперт оценил шансы на размещение в Украине баз НАТО Видео
09:36
Появился список саундтреков к фильму Круэлла 2021
09:30
Говяжья печень: в чем риски ее употребления и кому ее нельзя кушать Видео
09:25
Розовые волны: в лимане на Одесчине вода изменила цвет Видео
08:50
Лига Европы завершилась зрелищным финалом: кубок УЕФА впервые выиграла "Желтая субмарина" Фото
08:46
Гороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
08:22
Коронавирус в Украине: число жертв пересекло "красную линию" Видео
08:20
Путину чертовски везет или Почему Кремль не будет паинькой мнение
07:50
В США одобрили экспериментальное лекарство от COVID-19: кому его можно использовать Видео
07:45
Невероятно вкусный настоящий соус Сацебели: самый простой и быстрый рецепт Видео
07:18
Человечеству придется пережить рекордно жаркий год - метеорологи Видео
07:04
Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе
06:47
Скандал под Киевом: 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамы Видео
06:34
Что будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и Беларуси мнение
06:05
Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина Видео
06:05
Как лечить ожог - семь способов первой помощи и когда бежать в больницу Видео
05:31
В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Фото Видео
Реклама
05:03
Microsoft обещает выпустить совершенно новое поколение Windows Видео
04:32
Отключение России от SWIFT: эксперт оценил, грозит ли РФ новый удар Запада
03:51
"Это ниточки": у жены футболиста украинской сборной грудь выпала из купальника
03:23
КаталОг или катАлог: как правильно произносить и куда падает ударение
02:14
Почему потеют ноги и что с этим делать: врач дал рекомендации Видео
00:51
Эксперт объяснил, есть ли "рука Кремля" в "угоне" самолета Ryanair Видео
00:19
Черная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в Украине
26 мая, среда
23:57
Врачи рассказали о коварной опасности молодой картошки Видео
23:32
Президент Польши грубо прошелся по России из-за агрессии Видео
23:03
Экс-нардеп Савченко призналась, чем сейчас зарабатывает на жизнь
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять